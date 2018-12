Bonig sobre la candidatura a la alcaldía de València: "Causará una gran sensación vista la expectación"

Actualizado 12/12/2018 12:07:50 CET

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha asegurado este miércoles que falta "muy poquito" para que se conozca el nombre de la persona que encabezará la candidatura del PP al Ayuntamiento de València, y ha apuntado que se están manteniendo "conversaciones" y prevé que el anuncio "causará una gran sensación vista la expectación que ha levantado" esta cuestión.

Bonig se ha pronunciado de este modo en Les Corts Valencianes, donde ha comparecido ante los medios de comunicación para hablar de asuntos de actualidad política. Preguntada por cómo va la confección de la lista electoral del PP en la ciudad de València y por el nombre de la persona que la abrirá, la responsable 'popular' ha señalado que se conocerá "de aquí a muy poco".

"De aquí a muy poco tiempo se sabrá quién es el candidato/a a la alcaldía de València. No se preocupen que ya queda menos", ha manifestado Isabel Bonig, quien ha insistido en que queda "muy poquito" tiempo para conocer al cabeza de esa lista electoral y ha opinado que "causará una gran sensación vista la expectación que ha levantado".

Preguntada por el resto de componentes de esa candidatura, la presidenta del PPCV ha afirmado que cuando se sepa el número uno se conocerán después los siguientes. "Se están manteniendo conversaciones. Hay que esperar. La persona que va a encabezar la lista algo también tiene que decir. No se preocupen que en ello estamos", ha resaltado.

Bonig ha agradecido a las "tres direcciones provinciales" del PP en la Comunitat Valenciana el "trabajo, muy importante" que están haciendo con vistas a las próximas elecciones municipales y la confección de las correspondientes candidaturas. Ha comentado que en ese proceso los 'populares' están "renovando muchísimo" y contando con "muchas mujeres".

"Las alcaldías serán muy femeninas todas, las de toda la Comunitat Valenciana en una renovación", ha declarado la representante del PPCV en este sentido, al tiempo que ha aseverado que "la gente está teniendo un gran sentido de la responsabilidad" y que "todo" está transcurriendo "muy bien".

"FICHAJES IMPORTANTES"

La presidenta de los 'populares' valencianos ha destacado que el PPCV ha hecho en algunas localidades de la Comunitat "algunos fichajes importantes" para los próximos comicios. "Mi preocupación y mi obsesión era aprovechar el enorme talento y la experiencia que tiene el PP pero también que esta fuera una etapa para abrir el partido y para que gente que venga de otros ámbitos pueda dar un paso y entrar en el PP", ha expuesto a este respecto.

De este modo, Bonig ha valorado que "en estos momentos en los que la política está denostada y donde las siglas del PP no atraviesan su mejor momento haya gente con profesiones, con capacidad y con experiencia en otros ámbitos que decida dar un paso adelante y comprometerse con el proyecto político del PP". "La verdad, es importante y de agradecer", ha agregado.

RITA CORBÍN

Por otro lado, preguntada por la posibilidad de que Rita Corbí, sobrina de la exalcaldesa de València y senadora fallecida, Rita Barberá, sea candidata de Vox a las próximas elecciones, Isabel Bonig ha dicho que no hace "ninguna valoración".

No obstante, la presidenta del PPCV ha manifestado que "este es un país libre" en el que "la gente, libre y voluntariamente, decide afiliarse a un partido, marcharse a otro, encabezar una lista o no lista, o estar a disposición". "No tengo nada que objetar. Si esa es su voluntad pues perfecto", ha añadido.