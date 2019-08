Bonig reitera que el PPCV irá a la Justicia si en septiembre el Consell no facilita documentos sobre la quita de Grupo Z

Publicado 12/08/2019 21:13:34 CET

VALENCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha criticado que "ya ha pasado un mes desde que el partido popular solicitara cinco documentos administrativos" sobre los contratos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con la empresa Grupo Z, y que "como el parlamento está de vacaciones, no se tramita la documentación hasta septiembre". "Nosotros en septiembre esperaremos a que se abra ese plazo y, si no nos los dan, iremos a los tribunales", ha señalado.

Así se ha pronunciado este lunes antes de la reunión del Consejo de dirección del PPCV, junto al vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol.

Bonig ha subrayado que "ha pasado un mes desde que el PP solicitó cinco documentos administrativos para que se coloquen, se cuelguen en la pagina web de Transparencia, que sigue sin dar señales de esa transparencia".

Preguntada por si la formación acudirá a los tribunales de no facilitarle el Consell la documentación, ha insistido: "Estamos esperando el expediente, no vamos a hacer como ha hecho el PSOE y Compromís", con "infinidad de querellas y denuncias que han acabado archivándose" y la correspondientes "condenas en costas que tendrán que pagar todos los valencianos".

"Hemos pedido ese expediente, como el parlamento está de vacaciones, no se tramita la documentación. Hasta septiembre que no se habilite no nos darán la documentación y, si no nos dan la documentación, por supuesto que iremos a la vía judicial", ha remarcado.

Bonig ha insistido en que su partido está "pidiendo documentación pública" y ha recriminado que la Conselleria de Transparencia "dice que no es competencia de ellos". "No sé de quién es competencia, nosotros en septiembre esperaremos a que se abra ese plazo y, si no nos dan, iremos a los tribunales", ha reiterado.

En este sentido, la dirigente del PPCV ha asegurado que "si alguien piensa que el tema de la condonación de la deuda del IVF a las empresas donde tiene intereses el presidente Puig ha acabado con la comparecencia" del director del IVF, Manuel Illueca, "se equivoca mucho", ha remarcado la dirigente 'popular'.

Bonig ha reprochado que "no hay dinero para pagar a los dependientes, no hay dinero para pagar a las limpiadoras de colegios e institutos y no hay dinero para pagar a los centros de menores, pero sin embargo sí que se ha perdonado 1.300 millones de euros a una empresa privada donde el presidente Puig tiene intereses". "Y esto no va a quedar así", ha advertido, antes de recalcar el Gobierno valenciano tiene "17 condenas del TSJCV por no facilitar documentación".