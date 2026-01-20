La borrasca Harry provoca acumulación de nieve entre Torremiró y Fredes y temporal marítimo en el litoral

Archivo - La borrasca Harry provoca acumulación de nieve entre Torremiró y Fredes y un temporal marítimo en el litoral - CONSORCIO DE BOMBEROS - Archivo

CASTELLÓ 20 Ene. (EUROPA PRESS) - -

Los efectos de la borrasca Harry se están dejando notar en la provincia de Castellón, afectando tanto el interior como la costa, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos en un comunicado.

En el interior norte de la provincia, desde primeras horas de la mañana el Consorcio de Bomberos de Castellón ha activado tres equipos quitanieve que han estado trabajando en toda la zona entre Torremiró y Fredes, con nieve acumulada especialmente en zonas altas.

En cuanto al temporal marítimo, está afectando a todo el litoral de la provincia, aunque hasta el momento no se hayan generado situaciones que requieran de la intervención de bomberos.

Aún así, el Consorcio de Bomberos ha recordado a toda la ciudadanía la necesidad de extremar las precauciones tanto a la hora de circular por carretera como en la zonas litorales.