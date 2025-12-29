Bramant Teatre recupera 'Abocador', una comedia de trasfondo ecológico sobre segundas oportunidades

Archivo - Abocador, de Bramant Teatre - NEREACOLL-BRAVASTUDIO - Archivo

VALÈNCIA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bramant Teatre celebra del 9 al 11 de enero en el Escalante de València el estreno absoluto de 'Abocador', una comedia con trasfondo ecoológico sobre segundas oportunidades dirigida a espectadores de 7 a 100 años. Se trata de un espectáculo que produjo La Pavana en 1998, debut como actor profesional de Jerónimo Cornelles, y que ahora la compañía recupera con una nueva vida al texto y "puntos canalla".

Cornelles dirige y firma la dramaturgia junto a Rafael Calatayud, Paco Zarzoso y José Manuel Rambla de esta propuesta que transcurre en unas montañas de basura donde elementos rechazados por los humanos cobran vida y protagonismo, luchando por llegar a una planta de reciclaje para comenzar una nueva vida.

Cuando todavía estudiaba arte dramático, Cornelles quedó fascinado por el mundo de la escena en la gira de esta obra, que siempre había tenido ganas de retomar y lo comentó con sus socias, María Minaya y Teresa Crespo, según ha detallado la compañá valenciana en un comunicado.

"Para el reto de hacer una propuesta para niños y niñas por primera vez, hemos tomado como referente películas de Pixar, como Toy Story o Up, que tienen incentivos para todos los públicos. Hemos introducido capas de humor y lecturas para los pequeños, pero también para los adultos que los acompañan al teatro", comenta el autor y director, quien ha hecho algunas aportaciones a la dramaturgia que firmaron Rafael Calatayud, Paco Zarzoso y José Manuel Rambla hace 28 años.

"Resulta sorprendente lo actual que es la trama porque hace casi tres décadas ya teníamos encima el problema del cambio climático y la contaminación. La verdad es que ha habido que hacer pocas actualizaciones en esta parte de la trama", apunta Cornelles, quien ha contado con el asesoramiento de la ONG Bioagradables y con el apoyo de Greenpeace València.

El nuevo texto también presenta ciertos cambios en los personajes y en las connotaciones de una historia que transcurre "en un lugar tan poco evocador como las montañas de basura, pero que podría pasar en un patio de escuela, una oficina, una pandilla de amigos o cualquier otro entorno con elementos tóxicos que tratan de contaminar el ambiente".

Ana Burguet, Marta Santandreu, Tomás Verdú y Saoro Ferre son el nuevo elenco de una propuesta que incluye divertidos números musicales, con alusiones al pop contemporáneo, a clásicos del humor y de Disney, pero desde la parodia.

Según la compañía, "lo más difícil del proceso creativo ha sido acertar el código para encarnar a los diversos objetos rechazados por los humanos que se transforman en protagonistas al llegar al vertedero, un lugar donde conseguir una segunda oportunidad en forma de reciclaje es la única forma de salvar la vida".

"Los personajes son elementos aparentemente sin vida. Pero en el espectáculo tienen características y apariencia humana. Entre ellos surgen relaciones de amistad, de colaboración o de enfrentamiento, cuando aparecen los individuos contaminantes", explica Cornelles.

Desde la compañía señalan que el espectáculo habla de temas como el consumo compulsivo y efímero, la responsabilidad de todos respecto al planeta o la importancia de los gestos pequeños para hacer grandes cambios. La distensión de la comedia con "un punto canalla" sirve para llegar al público, "huyendo del estilo aleccionador para abrazar la diversión y el respeto por la inteligencia de los espectadores a la hora de hablar de asuntos con los que grandes y pequeños conviven a diario".

"REACONDICIONADO"

El equipo de 'Abocador', que empezó a trabajar en julio de 2025, lo primero que hizo fue dar una "nueva vida" al texto, escrito hace casi tres décadas, "reacondicionándolo para reforzar su vigencia". Por otro lado, parte del vestuario creado y diseñado por Maria Poquet incorpora elementos transformados.

En la escenografía, creada por Carla Cea y el artista textil Reyes Pe, también se han empleado elementos de reciclados y se incluyen objetos aportados por el alumnado de CEIP Cervantes, de València, que participó en sesiones de mediaciones, donando a la compañía juguetes u otras cosas apreciadas por ellos para que tuvieran una segunda vida sobre el escenario.