Los británicos Squeeze arrancarán su gira europea el 14 de marzo en la Sala Auditorio Roig Arena

Squeeze actuará en la Sala Auditorio Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo británico Squeeze actuará el próximo 14 de marzo en la Sala Auditorio Roig Arena de València, un concierto que marcará el inicio de la segunda etapa de su gira europea, 'Tried, Tested and Trixies', que también recalará en otras ciudades de España, Francia, Países Bajos y Alemania. Además, supondrá el esperado regreso de la banda a los escenarios españoles tras más de cinco décadas sin actuar en el país, según ha informado el recinto en un comunicado.

Durante la gira, Squeeze presentará las canciones de 'Trixies', su primer álbum de estudio en más de ocho años y, paradójicamente, el primero que escribieron. Publicado en marzo de 2026, el disco tiene su origen a principios de los años setenta, cuando Chris Difford, entonces de 19 años, y Glenn Tilbrook, con tan solo 16, imaginaron un conjunto de canciones e historias ambientadas en un pub ficticio.

En aquella época, sus ambiciones creativas "superaban los medios y la experiencia necesarios para hacer realidad aquel proyecto". Más de medio siglo después, el hallazgo de la maqueta original en casete les permitió retomar aquellas composiciones y completar el álbum que habían soñado en su adolescencia.

Junto a los temas de 'Trixies', la banda posee un catálogo de temas que forman parte de la historia reciente del pop británico, como 'Up The Junction', 'Tempted', 'Cool For Cats' o 'Labelled With Love'.

Squeeze está considerada una de las bandas "más respetadas" del pop británico, liderada por el tándem creativo formado por Glenn Tilbrook y Chris Difford. Su legado, construido a lo largo de más de cinco décadas, ha servido "de inspiración" para artistas y bandas de distintas generaciones, entre ellos Lily Allen o The Killers.

Tras un paréntesis en el que ambos músicos desarrollaron sus proyectos en solitario, Tilbrook y Difford volvieron a reunirse en 2007 para una serie de conciertos que acabaría devolviendo la actividad a la banda.

Desde entonces, Squeeze ha continuado ampliando su discografía con trabajos como 'Cradle To The Grave' (2015), su primer álbum con material inédito en 17 años, y 'The Knowledge' (2017). Ahora, 'Trixies' añade un nuevo capítulo a una historia que comenzó hace 53 años. Las entradas para el concierto de Squeeze salen a la venta el viernes 11 de septiembre a las 10 hoas en la web www.roigarena.com