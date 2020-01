Bruselas se compromete a ayudar a los afectados de 'Gloria' que dañó de gravedad el litoral valenciano

Publicado 30/01/2020 15:14:49 CET

Piñero pide "mayor celeridad" en los fondos y González Pons que ayude "urgentemente" a la Comunitat tras sufrir dos inundaciones en meses

BRUSELAS/VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea se ha comprometido este jueves a ayudar a los afectados por el temporal Gloria en España, aunque ha recordado que la activación de ayudas económicas para paliar el perjuicio provocado por el temporal es un proceso que lleva tiempo y que, en todo caso, es el Ejecutivo español el que tiene que dar el primer paso solicitando las ayudas.

"La Comisión está comprometida con la causa de ayudar a España y a otros estados que se vean afectados por catástrofes climáticas. Dejo constancia aquí de que todos tenemos que actuar con mayor rapidez: las leyes tienen que ser ejecutadas con mayor celeridad, pero aseguro que no vamos a demorarnos ni un día después de que llegue la solicitud del gobierno español", ha insistido el vicepresidente de la Comisión Maros Sefcovic, encargado del área de Relaciones Interinstitucionales.

En un debate en la Eurocámara, el vicepresidente ha hecho hincapié en que la movilización de fondos como el de solidaridad, que se suele activar en caso de desastres naturales, requiere de la aprobación del Consejo y del Parlamento, de ahí la importancia de que la solicitud de las autoridades nacionales llegue pronto a Bruselas.

"Vamos a movilizar recursos, estamos a la espera de la solicitud que, seguro, mandará el gobierno español", ha indicado, reiterando que entre los objetivos de la Comisión que preside Ursula von der Leyen está precisamente el de atajar el cambio climático. "No se puede ignorar y hay que actuar con celeridad", ha subrayado.

La eurodiputada valenciana Inmaculada Rodríguez-Piñero ha incidido en el pleno en la necesidad de que la Comisión Europea diseñe una estrategia climática para el Mediterráneo "que combata de forma estructural los efectos del cambio climático en esta zona especialmente vulnerable, que permita minimizar sus efectos, adelantarse a sus consecuencias y preservar nuestras playas, parajes, ciudades y campos", según ha informado en un comunicado.

"MAYOR CELERIDAD Y MENOS BUROCRACIA"

Rodríguez-Piñero ha reclamado a Maros Sefcovic "mayor celeridad y menos burocracia" en la tramitación de los fondos que la UE tiene a su disposición para hacer frente a las catástrofes naturales.

"Se han perdido 14 vidas y es la segunda vez en cuatro meses que la Comunitat Valenciana se ha visto anegada, inundada y devastada por los efectos implacables del cambio climático en el litoral mediterráneo español que es, sin lugar a dudas, una de las zonas más vulnerables de Europa", ha reiterado la eurodiputada.

A su juicio, "es fundamental y urgente que la Comisión atienda el requerimiento de la Generalitat Valenciana y del Gobierno de España de activar el Fondo de Solidaridad y las ayudas existentes a través de los fondos estructurales, pero es imprescindible también un plan a medio y largo plazo que permita prevenir y minimizar los efectos del cambio climático".

"La ciudadanía nos necesita y no podemos fallarles porque se nos acaba el tiempo, sobre todo a los espacios naturales de alto valor ecológico como la Albufera de València, el Delta del Ebro, el Mar Menor en Murcia o la huerta valenciana que requieren la implicación de todas las administraciones para protegerlos", ha puesto de manifiesto.

Por su parte, el eurodiputado del PP y vicepresidente del grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha pedido que la UE ayude "urgentemente" a la Comunitat Valenciana y ha recordado que la autonomía ha sufrido dos inundaciones en pocos meses.

"En septiembre los daños en la Comunitat Valenciana superaron los 1.500 millones de euros; en las últimas inundaciones aún no los hemos contado, pero solo en agricultura superan los 62 millones de euros, se han perdido campos, carreteras, puentes, la Albufera ha sufrido un daño gravísimo, se han perdido sobre todo vidas humanas", ha manifestado y ha lamentado que, pese a este "enorme daño", "las ayudas europeas no llegan y el Fondo de Solidaridad para las inundaciones de septiembre todavía no se ha activado".

ALBUFERA

"El Gobierno de España ya lo ha pedido, y el Fondo estructural no se ha destinado ni a la limpieza de barrancos ni a la corrección de cauces", ha explicado. En concreto, González Pons ha subrayado que se necesita "un plan especial de actuación para la Albufera de València, un paraje natural irrepetible en el mundo y que se puede perder si no lo atendemos".

La portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha incidido en que el Ejecutivo de España es el que tiene que actuar, ya que los afectados necesitan "una respuesta rápida y efectiva" del gobierno. "Debe evaluar con rapidez la situación y solicitar las ayudas a la UE", ha exigido, al tiempo que ha insistido en que, por su parte, Europa "no debe mirar hacia otro lado" y tiene que usar herramientas como el fondo de solidaridad o la Política Agraria Común (PAC).

Por su parte, la eurodiputada socialista Cristina Maestre ha pedido rapidez y flexibilidad a la UE para la aplicación del fondo de solidaridad, confiando en que Europa esté del lado de los afectados y no deje abandonadas a las familias y sectores perjudicados por el grave temporal que azotó el este de la península.

El grupo liberal ha pedido a la Comisión poner en práctica uno de los valores fundamentales de la UE como es la solidaridad. "Es ahora cuando más lo necesitamos", ha señalado la europarlamentaria de Cs Susana Solis, al tiempo que ha señalado que la respuesta tiene que estar marcada por la "eficacia", ya que, a su juicio, los efectos del temporal no se mitigarán solo con activar los fondos.

Para la eurodiputada de Unidas Podemos Idoia Villanueva hay que adoptar medidas no solo a nivel medioambiental, sino también contra la corrupción urbanística para evitar que se repitan los daños que ha dejado este temporal. "No esperemos a la próxima catástrofe para actuar, nos va la vida en ello", ha zanjado.

Del lado de Vox, la europarlamentaria Mazaly Aguilar ha señalado que los afectados por la DANA del pasado mes de septiembre no han recibido todavía las ayudas prometidas entonces. "Agradezco las muestras de solidaridad de la Comisión, pero me gustaría incidir en la necesidad de una respuesta rápida, eficaz y contundente", ha recalcado.

Mientras, Diana Riba, de ERC, ha hecho balance de los daños que el temporal ha provocado en Cataluña, poniendo el foco en que, aparte de los fondos, se ponga en marcha un plan de acción específico para la costa Mediterránea y para proteger el delta del río Ebro.

También ha participado en el debate el exconseller de la Generalitat y eurodiputado Toni Comin, quien ha puesto el acento en que el temporal es resultado del cambio climático y se ha preguntado qué propone exactamente la Comisión para ayudar a la Generalitat a paliar las consecuencias de Gloria.