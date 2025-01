Bryan Adams dona los beneficios de su concierto en València a la Fundació Horta Sud, en favor de afectados por la dana

VALÈNCIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El músico canadiense Bryan Adams ha donado los beneficios de su concierto en València a la Fundació Horta Sud, en favor de los afectados por la dana.

Así lo anunció durante el show en la ciudad el pasado domingo 19 de enero. Para sorpresa del público, cuando tan sólo habían sonado unas pocas canciones, Bryan Adams paró el concierto para dar un emotivo mensaje:

"Hoy es una noche muy especial porque estuvimos tocando aquí en España cuando tuvieron lugar las inundaciones en València y vimos lo que le ocurrió a vuestra preciosa comunidad. Hubo muchísima gente afectada que perdió sus casas, coches, etc, y es por eso que hemos decidido que nuestro beneficio del concierto de esta noche vaya destinado a ayudar a esas personas. Mi banda y yo sí que queremos aplaudiros a todos vosotros", señaló.

Las palabras de Adams dieron lugar a una gran ovación por parte del público. A continuación, él y su banda improvisaron una versión de 'Come Together', de The Beatles, como símbolo de unión entre el artista y la comunidad afectada.