Bryant Myers repasa en Roig Arena los temas clave de su trayectoria musical

Bryan Myers en concierto - ROIG ARENA

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El intérprete puertorriqueño de música urbana Bryant Myers actuó anoche en Roig Arena, ante cerca de 7.000 asistentes, en una cita en la que repasó algunos de los temas más conocidos de su carrera artística, según ha informado el recinto cultural en un comunicado.

El espectáculo comenzó conectando desde los primeros compases con el público dedicando un bloque primordial al trap latino y sus célebres colaboraciones.

En este apartado sonaron temas históricos como 'Cuatro Babys', hito de proyección global que supera los mil millones de reproducciones. Asimismo, la actuación destacó composiciones fundamentales del movimiento urbano como 'On Fleek', su determinante colaboración con Anuel AA, y 'Gan-ga', el fenómeno viral que ha dado origen a numerosas remezclas internacionales.

El repertorio contó, además, con éxitos rotundos en plataformas digitales como 'El Efecto Remix' y 'Hasta Abajo', aclamados y coreados masivamente por los miles de asistentes.

El artista también reservó un espacio para sus composiciones de corte más melódico e introspectivo, entre las que sobresalieron 'Un Ratito Más' y 'Pa Ti', sus aclamadas colaboraciones junto a Bad Bunny.

Estos cortes, de notable repercusión y peso en las plataformas digitales de streaming, mostraron la polifacética propuesta de Bryant Myers sobre el escenario.

En la recta final del espectáculo, la actuación reservó un lugar destacado para 'Tanta Falta', su tema en solitario más emblemático e icónico con el que el artista rubricó el broche de oro al concierto ante miles de seguidores.