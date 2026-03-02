Buñol, primera parada de la ruta de la Generalitat por 47 municipios para formar a 17.000 ciudadanos en IA

La Generalitat inicia en Buñol una ruta por 47 municipios de menos de 20.000 habitantes para dotar a los ciudadanos de competencias digitales y en IA - GVA

VALÈNCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la Fundación ValgrAI (Escuela de Postgrado y Red de Centros de Investigación en Inteligencia Artificial), ha iniciado en Buñol (Valencia) la ruta de eventos del proyecto Digital-IA para dotar de competencias digitales e inteligencia artificial (IA) a unos 17.000 ciudadanos de todas las edades en 47 municipios de menos de 20.000 habitantes.

El objetivo es, en el marco de la lucha contra la despoblación, realizar cursos que reduzcan la brecha digital dando prioridad a grupos de mayores de 65 años, mujeres, infancia y juventud, residentes en pequeños municipios. La Generalitat destinará 3.998.042 euros de los fondos Next Generation a estos cursos, que son gratuitos y se pueden realizar tanto en la modalidad presencial como online.

Los eventos programados se centran en actuaciones en locales y teatros de los municipios implicados así como en unidades móviles en las plazas y calles. El director general de Administración Local, José Antonio Redorat, ha agradecido a la alcaldesa de Buñol, Virgina Sanz, su disposición a que estos cursos puedan impartirse en esta localidad, especialmente para los más jóvenes.

"Para la Generalitat, la transformación digital es esencial para el desarrollo sostenible y la competitividad en la economía global. Sin embargo, las poblaciones pequeñas y rurales a menudo no tienen acceso a formación especializada en tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, y lo que buscamos es abordar esta disparidad, proporcionando recursos y formación que permitan a estos ciudadanos participar activamente en la economía digital", expone en un comunicado.

Además, el director general incide "en la importancia de formarse en IA para que su uso sea correcto, porque es fundamental que el avance tecnológico no esté discutido con la transmisión de valores, para que utilizar las nuevas tecnologías permita también avanzar como personas y hacer la vida más fácil y más sencilla, reduciendo también trámites y dificultades".

El proyecto Digital-IA prevé el desarrollo e impartición de actividades e itinerarios formativos centrados en el desarrollo de la ciudadanía en materias digitales, con la atención puesta en la inteligencia artificial y su implantación uniforme entre la población como competencia digital destacada.

Las actuaciones tendrán como objetivo la mejora de las competencias digitales de la población que habita en áreas con especiales dificultades demográficas, considerando el carácter prioritario de la cualificación profesional como instrumento para fomentar la actividad económica, impulsar la renovación productiva y propiciar la innovación social y la transformación de los territorios más afectados por la transformación económica y los cambios demográficos conocidos en las últimas décadas.

Los programas de formación tienen una duración mínima de 7,5 horas y están enfocados a la adquisición de competencias digitales básicas por parte de la ciudadanía, de manera que pueda operar con confianza y seguridad a la hora de comunicarse, informarse o hacer transacciones, como comprar, relacionarse e interactuar con las administraciones públicas, así como resolver los problemas sencillos del entorno digital.

Fundación ValgrAI tiene como finalidad ejercer el papel coordinador entre las universidades públicas y otros sectores relevantes en actividades de formación, investigación, difusión y transferencia tecnológica sobre inteligencia artificial, creando un sello de calidad dentro del sistema universitario valenciano y con el objetivo de posicionamiento en la primera línea internacional de la investigación y el estudio de postgrado.

De esta forma, la Generalitat hace una apuesta decidida por la transformación del modelo económico del territorio, con una visión que comprende el corto, medio y largo plazo, y una orientación a la puesta en valor del impulso de proyectos para la reducción de la brecha digital, en colaboración con entidades y organismos con competencia en el desarrollo de la sociedad digital y otros proyectos tecnológicos.