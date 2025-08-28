Archivo - El buque escuela de la Marina italiana Palinuro hace escala en el Puerto de Alicante con jornadas de puertas abiertas - MARINA MILITARE - Archivo

ALICANTE, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El buque escuela Palinuro de la Marina Militare Italiana hace escala en el Puerto de Alicante, concretamente en el Muelle 14, desde este jueves 28 de agosto hasta el 3 de septiembre y estará abierto a visitas a bordo.

Así, la Goleta de la Marina Militare llega a Alicante tras zarpar del puerto de Palermo. Previamente, había completado el 61 Crucero de Instrucción, en favor de los alumnos del Colegio Naval 'Francesco Morosini' de Venecia y de los alumnos de la Escuela Basica de Suboficiales de Tarento, según ha indicado el consulado de Italia en Alicante en un comunicado.

En el puerto alicantino, el Palinuro estará abierto al público el domingo 31 de agosto, de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 19.00 horas; el lunes 1 de septiembre, de 10.00 a 12.00; y el martes 2 de septiembre, de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 19.00 horas.

Después de Alicante, desde donde zarpará el 3 de septiembre, el siguiente y último puerto extranjero antes de regresar a Italia será Mahón, en la isla de Menorca.

El velero tiene aproximadamente 70 metros de eslora y fue botado en 1934 en los Astilleros Dubigeon de Nantes en Francia con el nombre de 'Comandante Louis Richard'. Fue adquirido por la Marina Militare en 1950 para convertirlo en Buque Escuela.

Está clasificado como 'goleta', por lo que está armado con tres palos; el de proa, conocido como trinquete, con velas cuadradas, mientras que el mayor y el de mesana tienen velas de trimado (mayores y flechas). A estos palos se suma el bauprés, que sobresale casi horizontalmente del extremo de proa, armado también con foques. Las quince velas suman una superficie total de casi 1.000 metros cuadros.