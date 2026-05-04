Burjassot recepciona las obras del Teatre El Progrés, paso previo a su reapertura

El Ayuntamiento de Burjassot recepciona las obras del Teatro El Progrés, paso previo a su reapertura - AJUNTAMENT BURJASSOT

VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burjassot (Valencia) ha recepcionado este lunes las obras de rehabilitación integral del histórico Teatre El Progrés, un emblemático espacio cultural que "está cada vez más cerca de volver a abrir sus puertas a la cultura y a la sociedad de Burjassot".

Este trámite administrativo certifica la finalización de los trabajos y permite al consistorio asumir oficialmente la obra, dando paso a las últimas actuaciones previas a su puesta en marcha, explica la administración municipal.

La recepción de la obra supone la comprobación, por parte de los servicios técnicos municipales, de que los trabajos ejecutados se ajustan al proyecto aprobado y cumplen con las condiciones establecidas. Con este acto formal, el Ayuntamiento pasa a ser responsable del edificio, entrando así en la última fase de equipamiento y adecuación final de los espacios, previa a su "inminente" apertura al público.

La rehabilitación de El Progrés permite recuperar uno de los espacios culturales con mayor valor patrimonial y simbólico de Burjassot. El proyecto ha respetado su esencia original adaptándola a las necesidades escénicas y técnicas actuales.

Desde el inicio de las obras en 2024, el proyecto ha avanzado en varias fases bajo el seguimiento y la supervisión del Ayuntamiento, con el objetivo de devolver a la ciudadanía un espacio moderno, accesible y funcional.

La actuación ha contado con una inversión de más de 1,4 millones de euros, financiada a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con fondos de la Unión Europea - Next Generation EU, complementada con aportación municipal.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto ha supuesto una intervención integral sobre el edificio, con la recuperación de su estructura original, incluida la cubierta de madera vista; la mejora del aislamiento térmico y acústico, la incorporación de sistemas de climatización y ventilación y la adecuación de todas sus instalaciones a la normativa vigente, garantizando además la accesibilidad universal.

CENTRO POLIVALENTE

El nuevo espacio se ha configurado como un centro escénico polivalente, con equipamiento técnico completo y espacios adaptados para ensayos, formación y actividad cultural, tanto amateur como profesional, y pensado también como punto de encuentro del asociacionismo cultural de Burjassot.

Con la finalización y recepción de las obras, el Ayuntamiento de Burjassot trabaja ya en los actos de inauguración de El Progrés y en una programación que marcará el regreso del histórico teatro a la vida cultural del municipio, "un momento muy esperado por la ciudadanía".