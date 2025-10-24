Bustinduy acusa al PP de colaborar en la "cruzada ideológica" de la ultraderecha para "adoctrinar en su credo"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a los medios de comunicación, a 24 de octubre de 2025, en Sedaví, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha denunciado que "una cruzada ideológica de la ultraderecha", en la que el PP "está siendo colaborador necesario de ese empeño para neutralizar la capacidad democrática de la sociedad española".

Según el ministro, "eso afecta desde la memoria, los derechos de las mujeres, a las personas LGTBI, a las personas migrantes. Todo su proyecto ideológico consiste en asfixiar la esfera pública e intentar adoctrinar en su credo, que es un credo afortunadamente muy diferente de los valores dominantes de la sociedad española".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios durante una visita a Sedaví (Valencia), preguntado por su valoración sobre la aprobación en el parlamento valenciano de una PNL presentada por Vox, y apoyada por el PP, para fomentar medidas que transmitan conocimientos básicos sobre la caza a través de los centros educativos, cursos para jóvenes, convivencias, campamentos, actividades extraescolares y talleres didácticos.

Bustinduy ha explicado que no conoce los detalles de esta iniciativa pero que a priori desconfía en "la política educativa que está siguiendo la derecha y la ultraderecha en este país". A su juicio, "no creen en la educación pública, como no creen en la sanidad pública ni en los servicios públicos".

"Lo que creen es en el desmantelamiento y la degradación de los servicios públicos para propiciar y fomentar extraordinariamente lucrativos negocios privados", ha aseverado, antes de comentar que esto "lo estamos viendo desgraciadamente en Andalucía con el caso de los cribados y a qué conduce la degradación de los servicios públicos".

En segundo lugar, se ha referido a la "cruzada ideológica de la ultraderecha", apoyada en su opinión por el PP, y les ha acusado de querer adoctrinar con "un credo afortunadamente muy diferente de los valores dominantes de la sociedad española".

"Creo que una inmensa mayoría de la gente en este país, de izquierdas, de derechas, de todas las condiciones, cree en los derechos humanos, en la justicia social, en la solidaridad, en la igualdad. Creo que son valores democráticos que están firmemente enraizados en nuestra sociedad", ha destacado el titular de Derechos Sociales