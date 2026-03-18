Caballer FX Global Foc ofrece una elegante e intensa 'mascletà' fallera hija de "la modernidad y la tradición"

Imagen de la 'mascletà' ofrecida por Pirotecnia Caballer FX Global FC en València con motivo de las Fallas de 2026. Vale - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La pirotecnia valenciana Caballer FX Global Foc ha ofrecido este miércoles en la plaza del Ayuntamiento de València y dentro de programa oficial de las Fallas 2026 una elegante, potente e intensa 'mascletà' que ha dejado con muy buenas sensaciones al numeroso público congregado en este enclave para presenciar el disparo.

"Ha sido como si la modernidad y la tradición tuvieran un hijo. Esta 'mascletà' es ese hijo", ha indicado tras el espectáculo Diego Pérez de Lucía Lora, diseñador de este montaje e hijo de la propietaria de la pirotecnia que lo ha ofrecido, María José Lora Zamorano.

Diego Pérez de Lucía Lora, de 22 años y representante de la quinta generación de pirotécnicos vinculados desde 1877 a esta firma y su familia, ha comentado que el disparo ha transcurrido tal y como lo había diseñado. "Estoy contentísimo. Quería hacer un final muy hermético, muy largo y con mucha variedad y ha salido bordado. Ha salido como quería", ha asegurado.

La 'mascletà', la decimoctava de las Fallas de 2026, ha llamado la atención del público desde su arranque, intenso y bien repartido, y ha logrado atrapar a los asistentes desde ese momento. Instantes después del comienzo, el disparo ha mostrado los colores de la Senyera --rojo, amarillo y azul-- para dibujarla sobre la plaza del Ayuntamiento. Este efecto ha arrancado los primeros aplausos del público.

El espectáculo ha ofrecido mucha potencia, pero ha transcurrido muy acompasado y sin perder el ritmo y la musicalidad que ha conseguido ofrecer antes de dar paso a un largo e intenso terremoto final que ha sido recibido con nuevos aplausos y gestos de emoción de los asistentes a la 'mascletà'.

"Hemos hecho unos inicios digitales. Hemos empezado con efectos de cracker y luego hemos pasado a la Senyera de humo y a los inicios más tradicionales: de menos a más y con toda la cartuchería de silbatos, serpentinas y roncadoras, dando paso a un inicio un poco más moderno con fuego digital y relámpagos", para dar ya paso al grueso del disparo, ha expuesto el pirotécnico.

Respecto al ritmo que ha mantenido su montaje, Diego Pérez de Lucía Lora ha afirmado que tenerlo en cuenta en un acto como este "es lo más importante". "No puede perder el ritmo. La 'mascletà' tiene que ir de menos a más. Eso tiene que ir in crescendo siempre", ha remarcado.

Asimismo, ha resaltado que para Pirotecnia Caballer FX Global Foc es "muy, muy especial" disparar un 18 de marzo, como ha ocurrido este miércoles, en uno de los días más importante de las fiestas falleras. "Toda la semana fallera es muy importante para nosotros", ha agregado. A su vez, ha expresado su satisfacción por haber disparado también este año los fuegos artificiales de la Crida, el acto con el que se da inicio a las Fallas y se llama a participar en ellas.

"PURA VOCACIÓN"

"Estamos supersatisfechos. Ahora solo queda terminar bien las Fallas y a descansar", ha apostillado este profesional, que ha indicado que el suyo es un oficio de "pura vocación totalmente". "Es puramente amor al arte", ha declarado. Aunque ha señalado que "últimamente está más reconocido", ha considerado que "se debería intentar que no se perdiese".

El pirotécnico ha comentado también que los minutos que dura la 'mascletà' los vive "bastante tranquilo". "Ver que va saliendo todo bien me va causando tranquilidad. A mí estar cerca de la pirotecnia me da respeto, no me da miedo", ha subrayado.

Su madre, María José Lora Zamorano ha recordado que su abuela, Josefina Caballer, fue la primera mujer que disparó un espectáculo pirotécnico en plaza del Ayuntamiento de València y ha remarcado que fue la primera mujer que disparó una Nit del Foc, en el año 1954".

Respecto al resultado de la 'mascletà' ofrecida por su empresa, Lora Zamorano ha indicado que está "orgullosa" aunque no ha ocultado los nervios y la tensión que como madre siente al ver a su hijo como responsable de un disparo de estas características. "Esto es mucha responsabilidad", ha dicho.

Con todo, ha insistido en su satisfacción por el transcurso del montaje de esta jornada, que ha definido como "divertido" y "alegre". "Solo de verlo a él ya estoy contenta y satisfecha. Es un artista", ha apuntado.

INVITADOS

Entre los invitados del Ayuntamiento de València que han acudido a ver la 'mascletà' de este 18 de marzo al balcón del consistorio estaba el Arzobispo de Valencia, Enrique Benavent; el Rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, Melchor Seguí; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; y la secretaria de Estado de Industria y secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

Asimismo, ha acudido al balcón municipal Fernando Vizcaíno, hijo del escritor y periodista Fernando Vizcaíno Casas; representantes de las fiestas de Castellón, Alicante, Burgos y Murcia; el embajador de Pakistan, Zahoor Ahmed; y la embajadora de Ecuador, Wilma Piedad Andrade Muñoz.

Igualmente, han estado los artistas falleros de la falla del Ayuntamiento de València: Alejandro Santaeulalia, Vicente Llácer y Josete Santaeulalia. Y también la alcaldesa Burgos, Cristina Ayala y representantes del Consell. La 'mascletà' ha estado precedida de la entrada con música por parte del Centre Instructiu Musical de Benimaclet.

ASISTENCIAS DE CRUZ ROJA

Durante el acto, Cruz Roja ha realizado 53 asistencias, la mayoría (45) por lipotimias. También dos atenciones por heridas --una de ellas con sutura en el mismo dispositivo de emergencia--, tres por traumatismos, dos por patologías cardiacas, una por otros motivos que no se han especificado, según el parte emitido por esta entidad tras la 'mascletà'.

Asimismo, ha habido cuatro evacuaciones a centros hospitalarios: una por lipotimia, otra por hipertensión, una por traumatismos y otro por un posible infarto.

Respecto a los recursos sanitarios que han trabajado este miércoles en el dispositivo preparado por Cruz Roja para la conocida como la 'catedral de la pólvora', se ha contado con dos ambulancias de tipo C, tres de tipo B, tres vehículos de transporte, uno de coordinación y una posta sanitarias. En este dispositivo han trabajado 51 socorristas, 15 técnicos en emergencias sanitarias (TES), siete enfermeros, un médico y dos coordinadores.