Cabanyal Íntim hace debutar a una familia para contar su historia en una obra "experiencial"

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Cabanyal Íntim propone al público conocer en 'Setze' la historia de la familia Folch Gibert, que emigró a Alemania y tuvo 16 hijos.

Se trata de una pieza enmarcada dentro del género de artes escénicas experienciales, creada ex profeso, en la que los espectadores conocerán, gracias a la presencia de Pilar Gilbert, artista y pintora de 85 años, cómo es un hogar con 32 nietos y 9 bisnietos.

El espectáculo aborda el tema de los orígenes desde la perspectiva de la familia, la sociedad y el paso del tiempo y cuenta con invitados de la familia para la interpretación, imagen gráfica, fotografía y creación audiovisual.

Cabanyal Íntim despliega a partir de este jueves su abanico escénico para "refrescar y conectarse con el barrio con más de una veintena de propuestas que destacan por su originalidad e innovación". El program aincluye espectáculos multidisciplinares, la mayoría inéditos, que bajo el lema Orígenes habitarán las casas del barrio y otros espacios inusuales como los escaparates de los comercios o el propio Mercado del Cabanyal.

Así, hasta el próximo domingo 19 de mayo diferentes rutas por el barrio para vivir experiencias teatrales únicas que alternan piezas breves y largas, así como diversas actividades.

Otra de las propuestas llamativas será Íntim al Mercat, en la que se invita al público a ir al mercado del barrio para degustar, con todos los sentidos y de manera gratuita, 'Producte d'origen'. Una pieza de danza realizada por el alumnado del Conservatorio Superior de Danza de València Nacho Duato, una sátira al turismo y a su desconocimiento sobre nuestra manera de vivir. Una oda al producto de origen.

PROPUESTAS EXPERIMENTALES

Uno de los espectáculos más experimentales de esta edición es el que inaugura la sección Íntim Extrem, 'Se respira en el jardín como en un bosque'. Concebida por El Conde de Torrefiel para un único espectador, la obra, que podrá verse en 47 funciones a lo largo del festival, reflexiona sobre los orígenes del hecho teatral, de cómo alguien mira en silencio mientras otro realiza una acción encima de un escenario. Una experiencia que ahonda en la realidad como un artefacto de la imaginación y que investiga el por qué nos gusta mirar en silencio, como hacemos en el teatro, el artificio del mundo que hemos creado.

Contemplar un espectáculo de danza y moda desde el exterior del cristal de un escaparate de un comercio del barrio es otra de las atractivas experiencias escénicas a las que invita el festival. 'En vitrina', de Isabel IS MY Name, es una pieza de danza y moda que se pregunta por los orígenes de la feminidad, fuera de toda estructura, canon y patrones idealizados. Un trabajo enmarcado en el nuevo apartado Íntim a la Vitrina que expone el cuerpo femenino y su belleza construida por la industria de la moda para romper y deconstruir el concepto establecido.

Durante el fin de semana, el público también podrá disfrutar de otras actividades poco convencionales como 'Omelé', de la cía Típica Tópica, un diálogo íntimo de madrugada entre dos amigas mientras cocinan una tortilla en directo; la degustación de un nuevo heleado inspirado en las casas típicas del barrio, Caba-nyam!, en la que Miguel Hache invita a consumir el barrio hasta que desaparezca en nuestra boca y manos como metáfora de la gentrificación; o las acciones performativas agrupadas en la octava edición de Territori Performance, espacio de experimentación y vanguardia escénica único en Valencia, entre otras muchas interesantes propuestas.

El Teatre El Musical acogerá mañana a las 19:30 la fiesta de inauguración del festival con una gala dirigida por Rocío Ladrón de Guevara y el concierto del grupo musical de mujeres Doña Manteca. Tres mujeres con voces corales y diferentes instrumentos que darán una nueva vida a éxitos musicales de todos los tiempos. Elvis Crespo, Jorge Drexler, Karol G o Nathy Peluso han alabado públicamente a estas valencianas, que no dejan de sumar nuevos seguidores en las redes sociales y que darán la bienvenida a la 12º edición del Festival Cabanyal Íntim.