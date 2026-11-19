Cartel del concierto de La Cabra Mecánica - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cabra Mecánica regresará el próximo 21 de mayo a la Sala Auditorio Roig Arena con una gira muy especial con la que celebrará sus 30 años de trayectoria. Liderada por Lichis, la banda repasará algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera, como 'La lista de la compra', 'Fábula del hombre lobo y la mujer pantera', 'Felicidad' o 'No me llames iluso', temas que la convirtieron en una de las formaciones más reconocibles del panorama musical español de principios de los 2000.

El concierto supondrá además el regreso de La Cabra Mecánica a la Sala Auditorio Roig Arena, donde el grupo protagonizó uno de los primeros conciertos celebrados en el recinto tras su apertura. Ahora, la formación vuelve a València para conmemorar tres décadas de canciones que han dejado huella en varias generaciones de seguidores.

Las entradas para el concierto de La Cabra Mecánica salen a la venta el 20 de noviembre a las 11.00 horas en roigarena.com, según ha informado la organización en un comunicado.