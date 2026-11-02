Cada expositor de Feria Valencia genera un impacto de 234.000 euros, según un estudio

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VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Feria Valencia se sitúa "a la cabeza" de los recintos feriales del país en rentabilidad directa sobre su entorno económico. Según un análisis comparativo elaborado por el recinto a partir de datos auditados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y cifras estimadas, cada expositor participante en Feria Valencia generó en 2024 un impacto inducido de 234.184 euros en el tejido productivo regional. Esta cifra sitúa al recinto un 48% por encima de IFEMA Madrid (158.176 euros) y de Fira de Barcelona (158.166 euros).

La ventaja competitiva resulta "todavía más acusada" al medirla frente a sus competidores directos de tamaño intermedio: el impacto por expositor rebasa en un 63% al Bilbao Exhibition Centre (BEC, con 143.708 euros) y casi triplica el registro de FIBES Sevilla (86.333 euros). Además, en el caso exclusivo de las ferias de organización propia --donde participa mayoritariamente la industria autóctona que fabrica y comercializa--, el impacto inducido por cada firma local se eleva hasta los 320.831 euros, según ha recogido el recinto ferial en un comunicado.

"La clave de este rendimiento diferencial reside en la naturaleza de su actividad", han expuesto. Durante 2024, el 90% de la facturación de Feria Valencia procedió de certámenes profesionales propios estrechamente vinculados a sectores tractores como el hábitat, la cerámica o la maquinaria industrial. Por contra, en recintos como IFEMA o Fira de Barcelona los certámenes de organización propia rondan el 55% de sus ingresos, proporción que baja al 50% en el BEC y al 30% en FIBES Sevilla.

"Nuestro modelo no busca actuar como un mero contenedor pasivo de alquiler para eventos donde los expositores vienen de fuera y se llevan las ventas fuera, sino servir de palanca comercial directa para la industria de la Comunitat Valenciana", ha explicado el director de Análisis y Estrategia de Negocio de Feria Valencia, Elías Gil del Rosal. "Cuando un fabricante acude a una feria propia, el negocio no se limita a lo que se gasta en el recinto, sino que moviliza pedidos directos, compras a proveedores auxiliares, más producción en planta y más empleo cualificado a lo largo del año. Ese es el verdadero efecto multiplicador", ha añadido.

El informe desglosa los cuatro vectores de impacto socioeconómico: directo (la operativa de la feria), indirecto (servicios como hostelería, transporte y montajes), inducido (actividad productiva y nuevos pedidos para el tejido empresarial) y fiscal (recaudación tributaria). Es en la vertiente inducida donde la especialización valenciana demuestra su mayor capacidad de arrastre.

TERCER POLO FERIAL INDISCUTIBLE DE ESPAÑA

Los registros "consolidan" a Feria Valencia como el tercer polo ferial indiscutible a nivel nacional, "abriendo una distancia notable con sus rivales intermedios", han indicado las mismas fuentes. En 2024, la institución generó 722,4 millones de euros en términos de renta total (PIB), superando en un 27,2% al BEC (568,1 millones) y prácticamente duplicando a FIBES (369,4 millones).

En materia de empleo, la actividad asociada a Feria Valencia sustentó 12.727 puestos de trabajo (directos, indirectos e inducidos), frente a los 10.014 del recinto vasco y los 6.907 del hispalense. Asimismo, la recaudación fiscal vinculada alcanzó los 327,2 millones de euros, un 33,5% más que en Bilbao (245,1 millones) y más del doble que en Sevilla (159,3 millones).

Estas magnitudes destacan especialmente al constatar que Feria Valencia contabilizó 556.676 visitantes, frente a los 843.800 de Bilbao y los 948.051 de Sevilla. Como ha detallado Gil del Rosal, "tanto el BEC como FIBES nutren buena parte de sus taquillas de eventos culturales, conciertos y certámenes de gran público (B2C). Esas citas suman entradas vendidas, pero su impacto en la producción industrial, en el empleo y en la recaudación tributaria es sensiblemente inferior al del certamen profesional".

Además, los resultados del ejercicio 2024 adquieren una dimensión adicional al haberse alcanzado operando prácticamente a tres trimestres. A raíz de la catástrofe de la dana a finales de octubre, Feria Valencia paralizó por completo su calendario comercial para poner sus instalaciones al servicio de la emergencia como nodo logístico de ayuda humanitaria, morgue y base operativa de los equipos de rescate.

Pese a este cese sobrevenido de actividad ferial en el tramo final del año, "el balance auditado rebasó con solvencia los registros de recintos comparables que operaron a ejercicio completo", han indicado.

Si bien las dos grandes plazas del país mantienen volúmenes absolutos inalcanzables debido a su escala urbana y a sus macro certámenes internacionales --IFEMA (6.402,7 millones de PIB y 4,06 millones de visitas) y Fira de Barcelona (5.547,8 millones de PIB y 3 millones de visitas)--, las conclusiones del estudio confirman que Feria Valencia encabeza la eficiencia y el retorno económico por expositor en el panorama ferial español, han concluido.