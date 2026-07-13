Cae una 'joint venture' criminal dedicada a la marihuana y desarticulan una macroplantación con alta tecnología

La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada al cultivo indoor de marihuana en la Comunitat Valenciana en una operación con 14 detenidos - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal especializada en el cultivo de marihuana en la modalidad indoor en diferentes puntos de la Comunitat Valenciana. La operación se ha saldado con la detención de 14 personas y la confiscación de 3.000 plantas, así como de diversas armas.

Tras siete registros simultáneos en las localidades de Benifaió, Alginet, Benaguasil, Serra, la Pobla de Farnals y Moncofa, los agentes han desmantelado tres cultivos indoor, entre ellos una macroplantación de alta tecnología de 2.763 plantas en avanzado estado de crecimiento. Tres de los arrestados han ingresado en prisión provisional.

Las pesquisas comenzaron en el mes de enero tras detectar a varios ciudadanos albaneses portando material para instalaciones indoor en Xirivella. Los investigadores de la Comisaría Local de Policía Nacional de Xirivella-Aldaia- Alaquàs comprobaron que los sospechosos ya habían sido investigados en 2023 por otras plantillas policiales, por lo que el entramado delincuencial adoptaba numerosas medidas de seguridad.

En concreto, utilizaban vehículos de alquiler que cambiaban de forma habitual, relevaban a los encargados de las plantaciones y abandonaban el país de manera sistemática. Asimismo, realizaban continuos viajes desde Murcia hasta Girona con el objetivo de expandir su influencia y buscar nuevas instalaciones.

Asimismo, la investigación constató que la cúpula de la organización residía en zonas de elevado estatus económico y el cabecilla vivía en un chalet de gran envergadura en la localidad de Serra, mientras que sus dos encargados se asentaban en áreas turísticas de la Pobla de Farnals y Moncofa. En el escalafón inferior, los operarios o "guardadores" vivían en los centros de producción bajo pésimas condiciones de habitabilidad.

A través de los seguimientos y vigilancias policiales, se detectó que la facción albanesa se había asociado con un grupo de ciudadanos españoles con antecedentes por tráfico de drogas. Ambos grupos, con un claro reparto de tareas, constituyeron una especie de 'joint venture' criminal --asociación estratégica para unir recursos, tecnología y capital, para maximizar los beneficios y repartirse los riesgos y costes--.

La investigación de la Policía Nacional permitió la localización de diferentes puntos de producción, como una nave industrial en Benifaió, un almacén en Llíria, dos domicilios en Benaguacil -donde se encontraba la guardería de la sustancia- y un chalet en Alginet.

"VUELCO" CON ARMAS DE FUEGO

El fin de semana del 4 de julio se cometió un "vuelco" --robo de droga entre bandas rivales-- en la plantación de Llíria en el que, al parecer, se emplearon armas de fuego, motivo por el cual patrullas de la Guardia Civil de esta localidad acudieron al lugar, hallando una plantación de marihuana que contenía 450 plantas (con un peso de 380 kilos). También localizaron casquillos de munición de 9 mm, no encontrando a ningún individuo en el lugar.

Ante el riesgo de fuga de los investigados o el inicio de represalias entre organizaciones rivales, se precipitaron las entradas y registros previstos, llevándose a cabo en la mañana del día 7 de julio.

SIETE ENTRADAS SIMULTÁNEAS

Como resultado de las siete entradas simultáneas, se detuvo a un total de 14 personas, desmantelando tres plantaciones indoor --una de ellas una macroplantación equipada con una infraestructura de gran tecnología, localizando 2.763 plantas en avanzado estado de crecimiento.

También se desmanteló el inmueble utilizado como "guardería" de almacenamiento, además de la plantación intervenida previamente en Lliria. Los agentes aprehendieron alrededor de 3.000 plantas de marihuana, 12.000 esquejes, 30 kilogramos de cogollos listos para su distribución y 11 gramos de cocaína, 87.800 euros en efectivo y dos armas de balines, así como dos vehículos utilizados para la logística de la red y diverso material destinado al cultivo de la droga.

El operativo contó con el apoyo del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), la Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Unidad Aérea y Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana.

Los 14 arrestados ya han pasado a disposición judicial como presuntos autores de los delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal, decretándose el ingreso en prisión provisional para tres de ellos. A uno de los detenidos le constaba una reclamación judicial de ingreso en prisión por este mismo motivo.