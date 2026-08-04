Cae en la Marina Alta un grupo dedicado al cultivo de marihuana en laboratorios clandestinos

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado al cultivo de marihuana en la Marina Alta - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado en la Marina Alta (Alicante) un grupo criminal dedicado al cultivo intensivo de marihuana en interior, tras una investigación iniciada a raíz de la colaboración ciudadana. La operación ha permitido detener a cuatro personas y desmantelar dos laboratorios clandestinos.

En el marco de la operación 'Coladsu_25', los agentes del área de investigación de la Guardia Civil de El Verger, iniciaron la indagación gracias a la información facilitada por la Policía Local de Pego, después de que un vecino alertara sobre movimientos sospechosos relacionados con bolsas de basura que desprendían un fuerte olor a marihuana.

A partir de ese momento, los agentes iniciaron diversas gestiones para comprobar la veracidad de los hechos. Según el comunicado de la Guardia Civil, las pesquisas permitieron localizar una vivienda en la localidad de Adsubia vinculada a una furgoneta sospechosa.

Tras varias vigilancias, los investigadores detectaron la existencia de un entramado organizado que operaba en distintos municipios de las provincias de Alicante y Valencia, con conexiones en localidades como Oliva y la Vall de Gallinera.

Los integrantes de la organización adoptaban importantes medidas de seguridad, como sistemas de videovigilancia y cambios frecuentes de vehículos, con el fin de dificultar la labor policial. También disponían de un arma de fuego con el número de serie borrado.

En concreto, la fase de explotación de la operación se llevó a cabo con la realización de tres registros en viviendas y laboratorios situados en Oliva, Adsubia y Alpatró, en la zona de la Vall de Gallinera.

En el dispositivo participaron las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja, el Servicio Cinológico de Alicante, el Equipo de Robos en el Campo (ROCA) de la compañía de Calpe y patrullas territoriales de la Guardia Civil de El Verger y de Pego, detalla el Instituto Armado.

ARRESTOS

Como resultado, se detuvo a cuatro hombres, de entre 21 y 44 años, y se intervinieron 265 plantas de marihuana, un arma corta y dinero en efectivo. Asimismo, se desmantelaron dos instalaciones completas destinadas al cultivo, secado y procesado de la droga.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico. Además, han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia.

La investigación continúa abierta y no se descarta la detención de más personas relacionadas con los hechos.