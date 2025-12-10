CaixaForm se adentra en "la fructífera" relación entre música y matemáticas con un viaje interactivo

Exposición 'Música y Matemáticas. Un viaje sonoro del caos al cosmos' en CaixaForum - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Música y matemáticas guardan la misma esencia, no son disciplinas contrapuestas. Caixaforum València se adentra en esta "fructífera relación" en su última exposición interactiva 'Música y matemáticas. Un viaje sonoro del caos al cosmos', que puede verse hasta el 23 de agosto.

El director de CaixaFórum València, Álvarro Borrás, y el asesor científico de la muestra Carlos Calderón han presentado este miércoles este recorrido en siete etapas por la historia de los sonidos desde el Big Bang hasta nuestros días que descubre a todos los públicos los vínculos que comparten ambos lenguajes.

Así, ha destacado Álvaro Borrás, "la música es el corazón y la matemática es la razón, una está en el plano racional y la otra en el emotivo, pero realmente la música se alimenta de ingredientes como la regularidad y la proporción que se asignaría a la matemática y la matemática de ingredientes como la emoción y el sentimiento".

De este modo, la exposición, íntegramente producida por Fundación La Caixa, plantea un viaje en siete etapas, como las siete notas de la escala diatónica, que recorre desde el silencio hasta la armonía en el cosmos, del 0 hasta el infinito, para poder descubrir entre otras cosas cómo las matemáticas están presentes en el fenómeno sonoro ya desde el Big Bang; caminar por un monocordio gigante; saber y reconocer y diferenciar el ruido blanco del ruido rosa; componer melodías con los dados de Mozart, una música que se compone de manera aleatoria y prácticamente infinita y que crea siempre fragmentos de música muy bella sin tener absolutamente ningún conocimiento; poder generar paisajes sonoros pedaleando o aprender términos como la cronobiología que hace referencia a la polifonía que existe en nuestro cuerpo a través de los órganos como los pulmone, el corazón y otros de nuestros órganos también.

Pero, ha matizado, es "imposible hablar de la relación entre matemáticas y música sin hablar de historia de filosofía, de estética o de medicina" y por tanto irán surgiendo nombres durante este viaje como Pitágoras, Platón, Copérnico, pero también Elizabeth Hinkle-Turner, Johannes Kepler, Lewis Carroll o Albert Einstein.

'PROHIBIDO NO TOCAR'

Todo ello, ha recalcado, desde el lema de CaixaFórum: 'Prohibido no tocar'. Así, una inmersión participativa es la principal característica de la muestra a través de más de veinte módulos interactivos, que incluye nueve artefactos ideados por el inventor músico y divulgador alemán Michael Bradke para transmitir esta relación.

El segundo aspecto, ha destacado, es la vertiente absolutamente divulgativa para "llegar tanto a las personas más expertas como las que nunca se han enfrentado a una exposición de este tipo, de matemática" porque "al final esta disciplina es un lenguaje universal y en València siempre decimos que la música es la tercera lengua cooficial". El tercer valor de la muestra, comisariada también por la catedrática Magda Polo, es el protagonismo del audiovisual con una quincena de audivisuales que culminan con una recreación de cómo podría sonar el cosmos.

Por su parte, Carlos Calderón, músico, divulgador musical y arquitecto, se ha remontado a la Edad Media y al Renacimieno cuando la música formaba parte de ese Quadrivium del saber junto a la aritmética, la geometría, y la astronomía, "formaba parte del cuerpo del conocimiento de cualquier persona sabia, no había la diferenciación ni las especializaciones que hay hoy", algo que "se rompió con la revolución científica del siglo XVII y la música pasó a ser una cuestión artística".

La muestra trata de dar respuesta a esta separación, pero también a sus conexiones porque al interrogarte si te gusta la música hay que responder si lo que te gusta es escucharla, "una grabación o un streaming no es más que un chorro de números que te están viniendo"; tocar un instrumento, "que es un encapsulamiento de un montón de leyes físico matemáticas que están ahí, la guitarra no es sino un 'excel'", o componerla, que es "enfrentarte a la aritmética del ritmo, a la geometría de la melodía, y a la lógica de las conexiones".

"Qué es más importante, qué es preferible sentir o comprender, emocionarse o entender de manera racional, pues las dos a la vez porque la razón apuntala mi emoción y la razón me hace preguntar por qué me emociona", ha apostillado.