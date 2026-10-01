Caixaforum València redescubre al Rembrandt grabador, maestro de "los selfis y fotogramas"

CaixaForum València estrena la exposición 'Rembrandt. Un mundo en grabados', una muestra organizada en colaboración con el British Museum que redescubre a Rembrandt van Rijn (1606-1669) a través de su faceta como grabador y dibujante. - CAIXAFORUM VALENCIA

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rembrandt es el maestro de la pintura barroca del siglo XVII. Pero "si estuviera hoy aquí, se presentaría como pintor y grabador". Caixaforum Valencia redescubre su genio como creador de "selfis y fotogramas" en su nueva exposición 'Rembrandt. Un mundo en grabados', organizada en colaboración con el British Museum, que desde València inicia su andadura por España.

El director de CaixaForum Valencia, Álvaro Borrás, el conservador jefe del departamento de grabados y dibujos del British Museum, Hugo Champan, y la conservadora adjunta de Grabados y Dibujos Holandeses, Flamencos y Alemanes (1400-1880) y comisaria, Olenka Horbatsch, han presentado en rueda de prensa esta exposición, que ha tardado más de dos años en sacarse adelante. La inauguración oficial y la conferencia de la experta, previstas para esta tarde, han sido canceladas por la alerta roja.

La propuesta, que podrá verse hasta 7 de febrero de 2027, reúne un total de 75 obras, entre las cuales figuran 68 grabados, una plancha de cobre y seis dibujos, todas ellas procedentes de la extraordinaria colección del museo londinense, que permiten entrar en el proceso creativo de Rembrandt y descubrir cómo convirtió la línea, la luz y la sombra en una forma de observar y narrar el mundo.

El director de CaixaForum Valencia, Álvaro Borrás, ha señalado que con esta muestra se reivindica al Rembrandt grabador y dibujante, "un artista que usó la línea, la luz y la sombra para observar y narrar el mundo de una manera muy personal, era un observador voraz de la realidad". Así, ha resaltado la "enorme curiosidad, capacidad de experimentación y libertad creativa" del maestro.

La idea central que atraviesa toda la exposición es la mirada "extraordinariamente lúcida, íntima y muy expresiva" de este artista, que "exprime la realidad está hasta el más mínimo detalle, capaz de encontrar profundidad en un rostro pero también en un gesto cotidiano".

Ahí, ha recalcado, "radica su vigencia cuatro siglos después" porque "seguimos preguntándonos las mismas cosas". La muestra establece así "un paralelismo entre la mirada al pasado pero también al presente": "Sus autorretratos nos remiten a los selfies actuales, los llamados estados de los grabados a los fotogramas y podemos enfrentar la concepción que tenía de la mujer, que ya era distinta a la de sus coetáneos, con el feminismo contemporáneo".

En esta línea, la comisaria ha destacado que "la muestra explora la creatividad de Rembrandt sobre el papel" porque aunque ha pasado como un genio de la pintura y sigue siendo una fuente de inspiración tanto para artistas como para el público actual, los grabados fueron "una parte fundamental" de su creación.

Además, ha resaltado que las piezas se sitúan en su contexto "permitiendo descubrir por qué sigue siendo un maestro tan admirado". "Al pensar en los artistas que le siguieron -como Goya, Whistler, Degas o Picasso-, vemos que todos ellos se inspiraron en sus grabados, y concretamente en sus aguafuertes. Sus grabados y dibujos siguen conectando con el público actual gracias a su talento como narrador y observador, así como sus enfoques creativos".

RECORRIDO

La muestra, organizada de forma cronológica en sus seis apartados, "brinda la oportunidad de contemplar algunos de los mejores ejemplos de su creatividad" de este genio autodidacta en el arte del grabado que ofrecen una visión única del proceso artístico del maestro holandés y permiten entender mejor la manera en observaba el mundo, sus métodos de trabajo y su habilidad técnica en el uso de esta técnica.

El recorrido se inicia con 'Autorretratos' concebidos inicialmente como ejercicios de taller y pruebas técnicas y que ya en su época tardía revelan una complejidad artística creciente y el pleno dominio de la técnica. A continuación en 'Retratos En el siglo XVII' el maestro rompe con la tradición de representar a los modelos dentro de un marco para evocar la personalidad de cada modelo a través de posturas dinámicas, ropajes y escenarios elaborados. El artista no retrató a la realeza ni a la aristocracia, sino a sacerdotes, comerciantes, médicos y recaudadores de impuestos a quienes conocía personalmente y que compartían su visión innovadora del retrato.

'Las mujeres de Rembrandt' ofrecen una ventana privilegiada a su vida personal ya que al tener el taller en su propia casa le permitió dibujar a las mujeres de su entorno más cercano. Su mujer, Saskia van Uylenburgh, que aparece con frecuencia en su obra, tanto en retratos directos como encarnando a personajes de historias bíblicas y clásicas.

En 'Dibujo al natural' se adentra en un Rembrandt "observador atento de la vida cotidiana" en el espacio doméstico y las ajetreadas calles de Ámsterdam fueron su inspiración, mientras que en 'Paisaje y naturaleza' la inspiración fueron los paisajes de su tierra ya que, al contrario que otros artistas del norte, no viajó al sur de Europa.

Muchos de los lugares aún es posible identificarlos, aunque la sección incluye también paisajes inventados, cuidadosamente compuestos en el estudio.

'Relatos de la Biblia' cierra la muestra en este apartado que demuestra su dominio del aguafuerte para crear efectos de luz dramáticos y cargar de significado simbólico la luminosidad de sus escenas religiosas. También incorporó gestos y emociones tomados de la vida cotidiana a los relatos bíblicos para ofrecer una lectura contemporánea de historias muy conocidas.

Con la voluntad de acercar la técnica del grabado a públicos diversos se han organizado tres mesas de mediación, que permiten experimentar algunos de los recursos expresivos de Rembrandt con la vista y el tacto, así como cuatro audiovisuales, una infodrafía y una audioguía.