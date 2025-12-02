La Caja de las Letras del Cervantes recibe el legado del poeta Juan Chabás: un manuscrito, una pluma y un anillo

Acto de depósito del legado de Juan Chabás en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de Madrid - INSTITUTO CERVANTES

ALICANTE, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El legado del poeta alicantino Juan Chabás (1900-1954), autor de la generación del 27, reposa desde este martes en la acorazada 1.180 de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de Madrid. Entre otros objetos, han sido depositados un manuscrito de 'Peregrino sentado', su primera producción prosística, además de una pluma y un anillo del escritor nacido en Dénia, municipio de la provincia de Alicante, y fallecido en La Habana, capital de Cuba.

En el acto han participado la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero; el catedrático de Literatura Española, albacea y especialista en la obra de Chabás, Javier Pérez Bazo; el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt; el embajador de Cuba en España, Marcelino Medina, y la directora general del Libro, del Cómic y la Lectura, María José Gálvez, como testigo de honor, según ha informado la institución pública en un comunicado.

"Era de obligación restituir su variada producción literaria, a la que hoy nadie discute el ceder un lugar preeminente en la literatura de los tiempos de vanguardia y del exilio", ha remarcado Bazo, quien ha explicado, además, "la influencia de Chabás en su generación".

En este sentido, ha indicado que "fue miembro de aquella pléyade de escritores" de la generación del 27: "Un término que se lo debemos a Chabás, al ser el primero en utilizarlo en sus trabajos historiográficos, en 1944 y 1952, antes que ningún filólogo".

El legado se ha entregado en la caja 1.180, que no se abrirá hasta el 29 de octubre de 2054, centenario de la muerte de Chabás, fecha en la que los herederos del autor determinarán el destino de estos objetos.

El depósito ha incluido el manuscrito del cuento 'Peregrino sentado', que consta de 14 páginas. Se trata de una obra que fue publicada en el año 1924 por la 'Revista de Occidente' y a la que Chabás "tuvo especial estima" porque abrió su producción prosística. Este se complementa con la edición facsímil de este mismo cuento, también al cuidado de Javier Pérez Bazo.

La Caja de las Letras también ha albergado una primera edición de la novela 'Puerto de sombra', de 1928, un ejemplar que acompañó al escritor en el exilio en Cuba, isla en la que "recobró sus afanes literarios, pero también pasó años de penurias económicas".

Igualmente, una pluma estilográfica que fue regalo de su esposa, Aída Valls, junto al anillo de boda y el pasaporte cubano de su mujer son otros de los objetos legados al Cervantes. Pérez Bazo también ha donado su libro 'Juan Chabás', el primero biográfico sobre el autor.

Además, el Ayuntamiento de Dénia ha legado una copia facsímil del periódico que fundó y dirigió en la ciudad alicantina en marzo de 1930, 'El País. Periódico republicano regional de la Marina'. También ha incluido una fotografía del escritor, vestido de capitán del ejército republicano, junto a Antonio Casamayor.

"Atravesó los tiempos más difíciles del exilio de España y su mérito literario sufrió el más ignominioso olvido y la cerril censura franquista: se expolió su biblioteca, se denigró su patrimonio literario y quiso enterrarse su nombre y obra. El siglo XXI ha reconstruido su itinerario intelectual y producción literaria", ha remarcado el catedrático de literatura.

"ESPACIO DE LIBERTAD"

Por su parte, Noguero, ha afirmado que este acto es "un reconocimiento de la palabra" para un creador que supo "mantener viva la dignidad intelectual en tiempos de adversidad". "El exilio truncó su carrera en España, pero no su vocación: Chabás continuó escribiendo, enseñando y pensando literatura como un espacio de libertad", ha destacado la secretaria general del Cervantes.

De otro lado, Medina ha recordado que Chabás "unió una parte importante de su vida" a Cuba, donde tuvo un vínculo "muy potente" con la intelectualidad, y que forma parte ya del "patrimonio" del país.

Finalmente, el alcalde del municipio alicantino de Dénia, Vicent Grimalt, ha celebrado este acto para un escritor que "durante mucho tiempo no ha sido reconocido como se debía".

A la conclusión, se ha celebrado una mesa redonda de homenaje al autor que ha contado con el crítico literario Domingo Ródenas de la Moya, el escritor y catedrático Francisco Javier Díez de Revenga y el catedrático Javier Pérez Bazo.

BIOGRAFÍA

Chabás nació en Dénia en 1900 y estudió Filosofía y Letras y Derecho en Madrid. Al acabar la Guerra Civil, se exilió en Francia hasta que la invasión nazi lo obligó a irse con sus padres a la República Dominicana y más tarde a Cuba.

Entre sus obras más destacadas, se incluyen el poemario de 1921 'Espejos', su primer libro de poemas, o producción prosística como 'Puerto de sombra', 'Sin velas, desvelada' o 'Agor sin fin'. También fue fundador en Denia del periódico republicano 'El País' y ejerció la crítica, al tiempo que publicó ensayos y trabajos de investigación como 'Literatura española contemporánea 1898-1950'.