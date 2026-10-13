Calendario laboral de la Comunitat Valenciana 2027: todos los festivos y puentes del año

Infografía con calendario laboral para 2027 para la Comunitat Valenciana. - Europa Press

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El calendario laboral de 2027 para la Comunitat Valenciana recoge un total de 9 festivos que se celebrarán de forma conjunta en toda España, el mismo número que este año, además de dos festivos autonómicos y otros comunes que las comunidades autónomas pueden desplazar a otro día, hasta llegar a los doce días.

Así las cosas, el año 2027 contará con un total de 14 días festivos, de los que dos serán locales, fijados por cada ayuntamiento. Las doce festividades restantes son de ámbito nacional y autonómico, y nueve de esas festividades serán comunes a todo el país.

Según la resolución de la Dirección General de Trabajo publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la Comunitat Valenciana será festivo el 1 de enero (viernes) Año Nuevo, 6 de enero (miércoles) Epifanía del Señor, 19 de marzo (viernes), San José, 26 de marzo (viernes) Viernes Santo, 29 de marzo (lunes) Lunes de Pascua, 1 de mayo (sábado) Fiesta del Trabajo y 9 de octubre (sábado), Día de la Comunitat Valenciana.

El calendario festivo sigue el 12 de octubre (martes) con la Fiesta Nacional de España, el 1 de noviembre (lunes) Todos los Santos, 6 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española, 8 de diciembre (miércoles) Inmaculada Concepción y 25 de diciembre (sábado) Natividad del Señor.

En 2027 serán fiesta en toda España el viernes 1 de enero (Año Nuevo), el miércoles 6 de enero (Epifanía del Señor), el viernes 26 de marzo (Viernes Santo), el sábado 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo), el sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el martes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el lunes 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos), el lunes 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), el miércoles 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el sábado 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Existen otros festivos comunes que las comunidades autónomas pueden desplazar a otro día. Así ha ocurrido con el jueves 25 de marzo (Jueves Santo), que será festivo en toda España menos en Cataluña y Comunitat Valenciana, pero no con el miércoles 6 de enero, el día de Reyes, que todas las comunidades han decidido mantener.

Entre las facultades reconocidas a las comunidades autónomas se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación de otras que les sean tradicionales, así como la opción de celebrar San José (19 de marzo) o Santiago Apóstol (25 de julio) en su correspondiente territorio.

Asimismo, el Estatuto de los Trabajadores faculta a las comunidades autónomas que no puedan establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales a añadir, en el año que así ocurra, una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de 14.

Así las cosas, el viernes 19 de marzo (día de San José) será festivo en Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Comunitat Valenciana, mientras que el 29 de marzo (Lunes de Pascua) será fiesta en Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco, Comunitat Valenciana y La Rioja.

Asimismo, el lunes 16 de agosto (día siguiente a la Asunción de la Virgen, que cae en domingo) será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y Comunidad de Madrid.

UN AÑO CON VARIOS FINES DE SEMANA LARGOS

En 2027, los trabajadores podrán disfrutar de al menos cuatro fines de semana largos en todas las comunidades: el viernes 1 de enero (Año Nuevo); el viernes 26 de marzo (Viernes Santo); el lunes 1 de noviembre (Todos los Santos) y el lunes 6 de diciembre (Día de la Constitución), que apunta a ser el puente más largo de 2027 para aquellos trabajadores que puedan librar el martes 7 y enlazar con el festivo del día 8 (Inmaculada Concepción).

En las comunidades que han optado por celebrar el Jueves Santo (25 de marzo), que son todas salvo Cataluña y Comunitat Valenciana, habrá un puente de cuatro días, y en cuatro comunidades (Baleares, Navarra, País Vasco y La Rioja) este puente será de cinco días, puesto que han decidido dar también como festivo el lunes de Pascua (29 de marzo).