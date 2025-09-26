Calp (Alicante) ofrece visitas virtuales a la Muralla Roja de Bofill

ALICANTE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calp (Alicante) ha presentado la nueva visita virtual inmersiva a la Muralla Roja, edificio de propiedad privada que no es accesible al público y diseñado por el arquitecto Ricardo Bofill.

Se trata de un proyecto incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea (UE) con fondos Next Generation.

El acto ha contado con la intervención de la concejala de Planificación Turística, Mireia Ripoll, y del edil de Promoción Internacional, Marco Bittner, así como de Luiza Dinu, creadora audiovisual de Touristinnovación360 SL (Lookish Spain), empresa encargada de la ejecución de la iniciativa.

Todos ellos han dado a conocer los detalles de esta "innovadora herramienta" que permitirá visitar, "por primera vez", la emblemática Muralla Roja de esta forma, según ha apuntado el consistorio calpino en un comunicado.

Para llevar a cabo la virtualización de las visitas, se ha utilizado la técnica del escaneo en tres dimensiones, que permite capturar un espacio físico en su totalidad utilizando cámaras especiales y sensores.

En total, se han realizado más de 450 escaneos en pasillos, escaleras, terrazas, patios y miradores. Posteriormente, estas capturas se han procesado para crear un modelo digital unificado y navegable que reproduce la compleja estructura de esta construcción y que se puede recorrer de forma virtual, como si la persona estuviera dentro del edificio.

"El mayor reto fue la complejidad de la propia Muralla Roja: sus patios laberínticos, la variedad de niveles y la mezcla de luz y sombra. Pero precisamente ahí reside la riqueza del proyecto: haber podido recrear digitalmente cada rincón de esta obra única", ha destacado Luiza Dinu.

La visita virtual es interactiva, ya que permite moverse libremente por los pasillos, explorar las terrazas, detenerse en los patios o contemplar detalles arquitectónicos. Para ello, el Ayuntamiento cuenta con 60 gafas de realidad virtual así como 150 tablets que la empresa Touristinnovación360 SL ofreció como mejora en la licitación de este proyecto y que pondrá a disposición de turistas, visitantes y la ciudadanía en las dos oficinas de información turística, desde las que poder disfrutar de esta visita virtual. También está previsto ofrecerlas próximamente en los museos de la localidad.

Asimismo, según ha destacado Luiza Dinu, el escaneo en tres dimensiones constituye una "valiosa herramienta para la documentación y conservación del patrimonio", ya que permite contar con un registro del estado actual del edificio para futuras restauraciones o estudios.

"COMPONENTE EDUCATIVO Y CULTURAL"

Según el Ayuntamiento, este proyecto tiene también "un importante componente educativo y cultural", ya que estudiantes, investigadores y curiosos "podrán conocer en profundidad la arquitectura de Ricardo Bofill y la relevancia de la Muralla Roja en la historia reciente de Calp".

Se trata del primer proyecto de experiencia inmersiva que lleva a cabo el consistorio de Calp y está previsto que próximamente se realice la virtualización de las visitas del Penyal d'Ifac, así como de los yacimientos arqueológicos de la Pobla Medieval d'Ifac y Banys de la Reina. Todo ello, por un importe de 186.194,80 euros, financiados íntegramente por la UE con fondos Next Generation.

"Con ello pretendemos hacer accesibles a todo el mundo recursos turísticos que no se pueden visitar por ser de propiedad privada o bien por sus características no pueden ser visitados por colectivos con problemas de movilidad", ha destacado la concejala de Planificación Turística, Mireia Ripoll.

En esta línea, el edil de Promoción Internacional y de fondos Next Generation, Marco Bittner, ha indicado que el consistorio apuesta "por que el turismo esté al alcance de todo el mundo y, por tanto, por un destino turístico más accesible y sostenible".

CERTIFICADOS DE TURISMO ACCESIBLE

De otro lado, la alcaldesa de Calp, Ana Sala, junto con la concejala de Planificación Turística, Mireia Ripoll, han entregado los distintivos Somos Turismo Accesible de Equalitas Vitae a las empresas turísticas que cumplen con criterios en materia de accesibilidad.

Se trata de ocho hoteles (Hotel AR Diamante Beach, Hotel AR Roca Esmeralda, Hotel TheCookbook, Hotel Gran Sol, Hotel Port Europa, Hotel Porto Calpe, Gran Hotel Sol y Mar y Hotel SuitopíaSol y Mar Suites), un hostal (HostelSea and Dreams), un apartamento turístico (Apartamento Realet-Interhome), tres 'campings' (Camping Calpemar, Camping La Merced y Mediterráneo Camping), un área de autocaravanas (Paraíso Camper) y las dos oficinas de turismo de Calp, así como el punto de información turística de la playa de la Fossa.

La directora de Equalitas Vitae, Izaskun Benito, ha destacado que este distintivo premia a las empresas comprometidas con el turismo accesible y es un reconocimiento a su esfuerzo por hacer accesible su establecimiento.

"Este certificado conlleva la promoción de las empresas en el portal de Equalitas Vitae, de referencia en turismo accesible, con detalle de las características de accesibilidad que ofrece cada una de ellas", ha indicado el consistorio.

Por otro lado, la primera edil ha anunciado la celebración de nuevos cursos y talleres que tendrán lugar próximamente con el fin de que empresas y agentes turísticos locales puedan seguir formándose en accesibilidad turística: de trato y atención a personas con discapacidad, de comunicación inclusiva, de comercio inclusivo y de eventos inclusivos.

Todos ellos se suman a los nueve cursos que se ofertaron en primavera y que tuvieron un total de 205 inscripciones. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Calp pretende "seguir avanzando en su apuesta por convertirse en un destino turístico inclusivo".