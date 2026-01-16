La Cámara de Alicante inicia su "vuelta" al Palas la próxima semana tras el traslado de servicios del Ayuntamiento

Archivo - Imagen del antiguo hotel Palas, propiedad de la Cámara de Comercio - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Alicante ha confirmado este viernes que "vuelve a casa" y que la próxima semana empezará "la mudanza" para ubicar en el antiguo Hotel Palas su sede central y servicios, en un contexto en el que el Ayuntamiento está culminando el traslado de servicios municipales a otras dependencias, como el reformado Centro 14.

Este hecho se produce después de que la entidad cameral, propietaria de dicho edificio, no haya renovado al consistorio el contrato de alquiler de estas dependencias situadas entre la calle Cervantes y la Puerta del Mar.

En un comunicado, la Cámara ha señalado que "la mudanza dará comienzo el próximo martes, 20 de enero, y estará finalizada el viernes 23 de enero". Además, ha explicado que durante este periodo seguirá prestando servicios "de manera ininterrumpida".

De esta manera, ha continuado, los servicios de atención a empresas y ciudadanía se prestarán hasta el miércoles 21 de enero en la actual sede, ubicada en el número tres de la calle Ruperto Chapí, en horario habitual, de 09.00 a 14.00 horas. A partir del jueves 22, los servicios mínimos, como certificados de origen y registro general, se prestarán en las instalaciones del Palas, en el mismo horario.

Finalmente, la Cámara de Comercio ha aseverado que espera dar por finalizada esta "mudanza" el viernes 23 de enero, ya que desde esa jornada prevé prestar en el Palas "todos los servicios" en su horario de atención al público, que es el siguiente: lunes y viernes de 09.00 a 14.00 y martes y jueves de 16.30 a 18.30 horas, con cita previa.