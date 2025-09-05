Camarero afirma que no es parte de Cecopi y cumplió su obligación el 29O: "No abandono un órgano del que no soy miembro"

"Hubiese sido un error estar en mi casa viendo la televisión", dice, pero asegura que puso "todo" su "empeño" en atender a los centros

La vicepresidenta, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat valenciana, Susana Camarero, ha recalcado este viernes que ella no forma parte del Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y ha defendido que el 29 de octubre, día de la dana, cumplió con sus obligaciones de estar pendiente de los centros de menores y residencias que están bajo su responsabilidad. "Yo no abandono un órgano del que no soy miembro", ha mantenido.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por la información publicada por elDiario.es que señala que Camarero se conectó a la reunión del Cecopi del día de la dana a las 17.02 horas y dejó la conexión 38 minutos después, a las 17.40, para acudir a un acto de entrega de premios de la CEV.

Las conexiones de Camarero con el Cecopi se incluyen en el listado de personas que asistieron a las reuniones, un dato que se recoge en el informe que el Centro de Coordinación de Emergencias ha entregado recientemente a la jueza que investiga la gestión de la dana. "Que tras diez meses haya que seguir aclarando esto es chocante cuando no delirante", ha manifestado, y ha recalcado que la representante de la Generalitat en el Cecopi era "la Conselleria de Emergencias". La que fuera titular de este departamento, Salomé Pradas, está investigada en la causa.

Camarero ha hecho hincapié en que "nadie más, ningún ministro ha estado en los Cecopi contra los incendios", ni tampoco asistió a ellos ningún conseller que no fuera el encargado de emergencias durante el gobierno del Botànic. Por ello, ha considerado que en esta cuestión hay una "intencionalidad obvia y evidente de hacer ruido". Además, ha insistido en que su agenda es pública y que durante estos diez meses la ha estado explicando "sin desvío ni cambio" de cuál era.

"La actuación de la Conselleria es conocida por todos; la he contado aquí; la he contado en sede parlamentaria y la he contado durante los últimos meses sin que haya un desvío y sin que haya un cambio en la explicación que yo he dado de cuál fue mi agenda y cuál fue mi competencia a lo largo del día 29, que no fue otra que mi responsabilidad en las residencias y en los centros sociales. A ello me dediqué en ello puse todo mi empeño en el día 29 de octubre", ha insistido.

Camarero ha subrayado que estuvo también pendiente y en contacto con su departamento durante el acto de entrega de premios, que duró alrededor de una hora mientras que el secretario autonómico permaneció durante toda la convocatoria del Cecopi. Preguntada por si cree que fue un error asistir a ese acto, Camarero ha indicado: "Hubiese dido un error estar en mi casa viendo la televisión; hubiese sido un error no asumir en primera persona las competencias de los centros; hacer dejación de mis funciones pero estuve conectada desde las 8.00 horas, hablando con alcaldes y permanentemente atendiendo a las incidencias", ha manifestado.

En esta línea, ha explicado la presencia de la Conselleria en el Cecopi porque el verano anterior a la dana se declaró un incendio al lado de una residencia y, a partir de ahí se le incluyó. Y ha añadido que "el rato o los ratos" que pudo conectarse fue para conocer qué información se estaba dando respecto a los municipios donde la Conselleria tiene centros de servicios sociales y para conocer "de primera mano" qué actuaciones llevar a cabo.

Según ha aseverado, durante la mañana su departamento estuvo actuando "en numerosas de esas residencias" como la de Carlet, donde habló con la directora personalmente por incidentes de corte de suministro eléctrico y ha añadido que fue ella misma la que habló con la de Paiporta, donde fallecieron seis ancianos, y pidió que fueran los bomberos, Guardia civil y UME.

AEMET Y CHJ

"Ojalá que quien estaba presente en el Cecopi y con responsabildiad como la Aemet y la CHJ hubiesen dado la información para tomar otras medidas distintas de las que se tomaron", ha reprochado, y ha defendido que a la hora a la que se desplazó al acto de los premios la última informacion que se tenía sobre la situación en el Barranco del Poyo, de "horas antes", decía que estaba decreciendo el caudal --se encontraba a 28hm3, ha dicho, y bajando--.

Y sobre si se trató en ese espacio de tiempo del riesgo que había con la presa de Forata, ha apuntado que se habló de problemas en la A3 y en Utiel, y ella preguntó por los centros que había en la zona. La consellera ha señalado, en un primer momento, que se habló del peligro de la presa a las 18.00 horas y posteriormente a las 19.00 horas --cuando ella no se encontraba--, si bien luego, repreguntada por si no se había hecho alusiones a la situación del embalse durante su conexión, ha recalcado: "No tengo delante el minutaje de lo que pasó".

En todo caso, ha defendido que "hubo una conselleria entera desde primera hora de la mañana para preocuparnos y ocuparnos de cada cuestión que ocurría en nuestros centros y cuando conocíamos que podia haber una incidencia actuamos de forma inminente y cuando conocidmos que Forata podía haber un problema, inmediatamente actuamos en Buñol y Alborache".

En esta línea, ha reiterado que ella no actúa en emergencias pero cuando hay alguna que afecta directamente a los centros que gestiona, se le llama directamente, como este agosto con un incendio cercano a una residencia en Xàtiva.

"¿Si no había información por parte de las agencias que detectasen lo que iba a pasar horas después por qué teníamos que anular la agenda?", se ha preguntado, y ha atribuido esta situación ahora generada a "una excusa o intencionalidad de establecer una cortina de humo para no hablar de que los responsables que sí tienen resosanbilidad en emergencias y que no dieron información en el Cecopi", ha dicho en alusión a Aemet y la CHJ, a los que ha acusado de mentir durante diez meses. "Ojalá yo hubiese conocido lo que iba a pasar en el Poyo a las 17.30, porque ningún responsable de Aemet y CHJ nos dijo lo que iba a pasar", ha insistido.