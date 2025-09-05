Camarero "anima" a Illa a aprovechar su visita a València para pedir a Sánchez que "eche un cable" a la Comunitat

VALÈNCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha "animado" este viernes al presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que ha celebrado un acto en València, que aproveche esta visita para trasladarle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "eche un cable" a la Comunitat Valenciana, que es "la peor financiada" del país, que atienda "sus demandas" y la "cuide un poco" tras la dana y la reconstrucción y "la situación de extrema dificultad que estamos viviendo".

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por la visita de Illa a València, quien ha participado en un desayuno informativo presentado por la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant.

El presidente catalán ha señalado que la Comunitat Valenciana y Catalunya comparten "retos, oportunidades y responsabilidades" y se ha preguntado si "de verdad" ambas regiones se pueden permitir "vivir de espaldas y desconectados" y no establecer "una colaboración estable más allá de nuestros colores políticos".

"Lo que podía hacer Salvador Illa es, cuando viene a València, mantener una reunión o proponer una reunión al presidente de la Generalitat para este o cualquier otro asunto de comunidades vecinas", le ha reprochado la portavoz del Consell, que también le ha pedido que "hable con Sánchez, porque lo que hace Sánchez es dar un trato preferente a Cataluña en los menores, en el sistema de financiación y en todo lo demás".

A su juicio, Illa "no tiene que hablar con el presidente Mazón" porque en la Comunitat Valenciana "lo que hemos dicho es lo que venimos diciendo en los últimos tiempos: estamos infrafinanciados; estamos a la cola; necesitamos mejorar la financiación y, por lo tanto, queremos una reforma del sistema".

Y mientras, ha reiterado que la Comunitat Valenciana necesita un fondo de nivelación transitorio, un extra FLA y ayudas a fondo perdido para la reconstrucción. Sin embargo, ha lamentado que "todo eso no lo hace Sánchez porque quiere beneficiar a sus socios catalanes".

"Animo a Illa, ahora que está en València, a que le diga al presidente Sánchez: venga, echa un cable a la comunidad peor financiada, atiende sus demandas y cuida un poco a Valencia después de la reconstrucción y la situación de extrema dificultad que estamos viviendo", ha afirmado.