Camarero asegura que trabajan por aprobar los presupuestos antes del fin del plazo: "Diez días en política es un mundo"

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha asegurado que llevan "semanas" trabajando para "la posibilidad de aprobar los presupuestos" y ha enfatizado que "diez días en política es un mundo", en relación al periodo en el que el Ejecutivo valenciano debería dar luz verde al proyecto de las cuentas autonómicas para que Les Corts pudiera aprobarlas antes de fin de año.

Así se ha expresado este martes Camarero en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por la fase en la que se encuentra la negociación de presupuestos entre PP y Vox y si se plantean iniciar el año con las cuentas prorrogadas.

Al respecto, la portavoz del Consell ha recalcado que llevan "semanas" trabajando para aprobarlos y ha puesto en valor que el Consell ha aprobado los dos presupuestos en los dos años de legislatura. "Vamos a trabajar por que haya un nuevo presupuesto, y seguiremos trabajando", ha subrayado.

Asimismo, ha avanzado que las Consellerias están haciendo "su trabajo" en relación a las cuentas y están "con la preparación de los presupuestos", pero ha declinado comentar la fase de las negociaciones porque es del "ámbito de Les Corts" y ha rechazado "entrar a valorar si se está negociando o no".

La portavoz ha apuntado que este 2025 se inició con los presupuestos prorrogados del año anterior y en mayo se aprobaron las cuentas que ahora están ejecutándose. "Hoy hay unos presupuestos en marcha, hay unos presupuestos que se están ejecutando y estamos trabajando para poder contar con nuevos presupuestos", ha insistido, al tiempo que ha agregado: "Diez días en política es un mundo".

Por su parte, el síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha remarcado que, "a diferencia" del Gobierno de Pedro Sánchez, el Consell cuenta con unos presupuestos aprobados este año, los de 2025 cuya tramitación fue aplazada por la dana, y por tanto no tiene la "presión" de necesitar impulsar unos nuevos. Además, ha asegurado que estas cuentas "siguen garantizando" el pago de las ayudas a los damnificados por la catástrofe del pasado 29 de octubre.

"Aquí hay presupuestos y los valencianos vamos a tener la tranquilidad de tener un documento de presupuestos que permita que la actividad de la administración no quede paralizada", ha abundado Pérez Llorca en rueda de prensa tras la junta de síndics, preguntado por si espera que el Consell llegue a tiempo de presentar un proyecto presupuestario para 2026 antes de final de octubre.