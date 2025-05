Camarero sobre la declaración del técnico del ES-Alert: "No hubo impasse entre la revisión y el envío"

La consellera señala que "no distingue entre usuarios de centros" por su titularidad pero "no se inmiscuye en una gestión privada"

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, se ha pronunciado sobre la declaración ante la jueza del técnico de Emergencias que participó en el envío del ES-Alert el día de la dana y ha señalado, en la rueda de presa posterior a la reunión del pleno del Gobierno valenciano, que este funcionario "aclaró y dijo dos cosas importantes: que la consellera quería validarlo, es normal que una consellera quiera validar y revisar aspectos de la emergencia, y que no se produjo ni demora ni retraso porque fue inmediatamente revisado. Por tanto, no hubo impasse entre la revisión y el envío".

Así, Camarero ha sostenido que este técnico que declaró este martes ante la jueza que investiga la gestión de la dana "aclaró" que, a su juicio, la exconsellera de Interior Salomé Pradas "validó" el ES-Alert sin que se produjera "ni demora ni retraso" en el envío de este mensaje que recibió la población de la zona afectada a las 20.11 horas del pasado 29 de octubre.

Además, ha argumentado que es "normal" que la entonces consellera quisiera validar y revisar el contenido de esta alerta, al tiempo que ha cargado de nuevo contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por, según ella, no trasladar al Cecopi la situación del barranco del Poyo.

Así lo ha manifestado al ser preguntada por la declaración como testigo de este técnico, que dijo ante la jueza que Pradas pidió que no se enviara nada sin su visto bueno. "La máxima autoridad era la consellera", afirmó este técnico, además de subrayar que la exconsellera "insistió" en que no se enviara ningún texto sin su aprobación.

Según ha expuesto Camarero, "el propio técnico dijo que la consellera quería conocer contenido el mensaje, pero fue inmediata la revisión y el envío": "El mismo técnico aclaró y dijo dos cosas importantes, que la consellera quería validarlo; es normal que una consellera quiera validar y revisar aspectos de la emergencia, y que no se produjo ni demora ni retraso porque fue inmediatamente revisado. Por tanto, no hubo impasse entre la revisión y el envío".

Al se repreguntada por si hubo retraso en el ES-Alert, hasta que Pradas contactó con el 'president' Carlos Mazón a las 20.10 horas, ha insistido en que "el técnico dijo que la consellera pidió conocer el contenido del mensaje, pero eso no produjo ningún retraso". "No tengo más información que darles", ha dicho a los periodistas.

"Además, el técnico dijo una cosa importante: habiendo recibido un correo de la CHJ a las 18.43, se envió a su inmediatamente superior pero no se traslada ni al subdirector de Emergencias (Jorge Suárez) ni al Cecopi --ha apuntado--. El propio emisor del mensaje, la Confederación y su presidente estaban presentes en el Cecopi pero no consideró importante ni necesario trasladarlo. Lo lógico y normal es que Miguel Polo hubiese trasladado en el Cecopi el mensaje que decía que el Poyo superaba el caudal en 1.686 m3".

En esta línea, Camarero ha afirmado que "lo que sigue extrañando y sorprendiendo" es que el presidente de la CHJ, que "va a tener oportunidad de hacerlo" cuando declare como testigo en la causa, "no trasladase al Cecopi esta situación del caudal del Poyo".

También ha dicho que "lo extraño es que Pilar Bernabé no conociese este aspecto, como ella dijo en sede judicial". "Quizá tuvo un lapsus de memoria, ya que la delegada a veces se acuerda que es codirectora del Cecopi y delante de la jueza tiene una memoria más selectiva que ante los medios de comunicación".

"Sigue sorprendiendo, después de seis meses, que la Confederación Hidrográfica no trasladase lo que pasaba en el barranco del Poyo y se limitase a trasladar el peligro de ruptura de la presa de Forata", ha abundado.

RESIDENCIA DE PAIPORTA

Por otra parte, preguntada por si se avisó a la residencia de Paiporta, de la empresa Savia, donde fallecieron seis usuarios, ha recalcado este Consell "no distingue entre usuarios de centros públicos o privados, pero lo que no hacemos es inmiscuirnos, entrar, en un contrato de gestión como este". "Es absolutamente compatible tomar decisiones para todos con respetar la gestión privada de una residencia", ha defendido.

En ese sentido, ha recalcado que "sí se envió este protocolo voluntario a todos los correos electrónicos de los que disponíamos en la Conselleria, a todos los centros que teníamos en el sistema, públicos o privados". "Nosotros no diferenciamos, al contrario que el Botànic", ha indicado, del que ha añadido que en pandemia "vacunaron contra el covid a los médicos de la pública y no a los de la privada". Pero "otra cosa es que nosotros no nos metamos en la gestión de las residencias".

Así, ha explicado que se envió a Savia, el gestor de esta residencia. "Lo que no podemos saber --ha justificado-- es si Savia no se lo manda a sus residencias o no comprueba que le ha llegado a sus residencias".

Camarero ha recalcado que este protocolo de lluvias se aprobó en junio de 24 con "instrucciones y consejos sobre cómo actuar" --por el Consell actual y no por el Botànic-- y "el día 29 decidimos trasladarlo al conjunto de las residencias, allí donde teníamos correo electrónico, a 329 residencias y a 190 centros de día".

Con todo, ha aclarado que es "sencillamente un protocolo informativo que establece que son los propios directores de cada una de las residencias los que tienen que tomar las decisiones, son recomendaciones, en ningún caso es obligatorio, porque no es un sistema de alerta".

Por ello, ha recalcado que "deberá ser el personal directivo de cada centro, como responsable del mismo, quien habrá de decidir en última instancia, junto con el personal, las acciones a realizar, valorando la situación específica de riesgo de cada momento y con las circunstancias particulares que en cada centro se pueda llegar a dar".

Preguntada por si considera suficiente el envío de un correo electrónico, ha insistido en que su conselleria "no da un sistema de alerta". "Evidentemente nosotros no tenemos ningún tipo de competencia en emergencias y, por lo tanto, no vamos a obligar a las residencias a qué tienen que hacer, las fuentes que tienen que dar las emergencias, no somos nosotros, es la Conselleria de Emergencias", ha argumentado.

En cualquier caso, ha recalcado que cuando tuvieron constancia de la situación de esta residencia y de otros centros "estuvimos atendiendo" y de hecho ha recordado que realizaron más de 200 llamadas y estuvieron en "comunicación permanente" con todas aquellas donde de verdad había un fenómeno atmosférico adverso. "Pero, como dice el propio informe, no llovía una gota en Paiporta y no lo hubiesen puesto en marcha ni aunque lo hubiesen recibido porque era un protocolo de inundaciones", ha afirmado.

"Yo misma llamé a esta residencia, hable con la psicóloga de la residencia, estuve llamando a todos los servicios de emergencia intentando que acudieran, pero si llamo a bomberos y me dicen no podemos llegar y si yo llamo a la UME, al Cecopi, y pido por favor que me lo manden y llegan a las tres de la mañana, esa responsabilidad de emergencias, insisto, no es mía. Hice tantas llamadas como pude para ayudarle", ha apostillado.

Así, ha subrayado que hicieron con "la responsabilidad que tenemos desde la Conselleria todo lo posible y lo imposible por ayudar durante todo el día y toda la noche a las residencias, a todo tipo de residencias", pero ha recalcado que ella "no tiene una bola de cristal" para saber qué pasaba si la delegada del Gobierno y las agencias estatales no informaban. "Ni yo, ni mis altos cargos no paramos de trabajar desde las ocho de la mañana hasta bien entrada la noche", ha apostillado.