Camarero defiende la "plena independencia" de À Punt: "Este Consell no hace política, no somos como Sánchez con TVE"

(En la primera fila, I-D) La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y portavoz del Consell, Susana Camarero, y el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante la sesión de control en Les Corts, a 1 - Rober Solsona - Europa Press

PSPV y Compromís cargan contra la "conversación disfrazada de entrevista" a Mazón el pasado 9 d'Octubre y la tildan de "pantomima"

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha defendido la "plena independencia" y autonomía de À Punt, ha asegurado que el gobierno valenciano "ni participa ni interfiere" en el control de los medios públicos y ha celebrado que ahora "ya no es la televisión de un partido" como a su juicio ocurría con el Botànic, sino que es "la de todos" los valencianos. "Este Consell no hace política con À Punt, no somos como --el presidente del Gobierno Pedro-- Sánchez con TVE", ha sostenido.

Así lo ha manifestado en una interpelación este jueves en el pleno de Les Corts de la diputada del PSPV Mercedes Caballero, que ha denunciado, entre otras cosas, la situación de los trabajadores de la radiotelevisión pública valenciana a raíz del cambio de dirección propiciado por la nueva ley aprobada por el PP y Vox. "La gente de la casa está 'acojonada'", ha advertido.

Camarero ha afirmado que la política del Consell sobre los medios de comunicación públicos es "respetar la ley y garantizar una estabilidad económica" del servicio, "ni una más". Y ha recalcado que la intención del gobierno valenciano "desde el primer momento" ha sido "asegurar la viabilidad económica, dar libertad a los profesionales y devolver a À Punt su verdadera misión".

En este contexto, ha reivindicado que los medios públicos "no están para servir a los gobiernos, están para servir a la sociedad, para dar una información rigurosa, un entretenimiento de calidad, una identidad cultural y un servicio público en mayúsculas" y ha celebrado que ahora la televisión pública "ha dejado de ser un apéndice administrativo del Consell".

La consellera portavoz ha destacado que, como ejemplo de ello, la audiencia de À Punt "ha subido" en los "últimos tiempos" y ha especificado que en septiembre "ha crecido un 23 por ciento" respecto al mismo mes del año anterior. "¿Y cómo se consigue esta audiencia? Dejando trabajar a los profesionales con más directo, más proximidad y más servicio público", ha subrayado, al tiempo que ha resaltado las "14 horas diarias de programación en directo": "Hay más producción propia y se hace gestionando mejor el dinero de los valencianos".

Todo ello, ha valorado, es "fruto de un cambio de rumbo" de la radiotelevisión pública, "de escuchar a la audiencia, de ofrecer lo que la gente quiere y necesita". "Y eso es clave, y no adoctrinar, no imponer, no manipular, sino servir con pluralidad, con calidad y con proximidad", ha insistido.

"VENÍAMOS DE NO TENER TELE NI RADIO"

Por su parte, la diputada del PSPV Mercedes Caballero ha recordado a Camarero que con À Punt "veníamos de no tener ni tele ni radio porque la cerraron ustedes". "Están haciendo lo mismo que con la sanidad, la educación o los servicios sociales, desprestigiarlos para tener una excusa para poder cerrarlos", ha afeado a la consellera.

También ha denunciado casos de "manipulación", la contratación de periodistas sin el adecuado nivel de valenciano y ha criticado que en determinados espacios como en algunas tertulias deportivas "no se respeta la paridad". "Incluso hay programas en los que todos los participantes son hombres", ha cuestionado.

Además, ha cargado contra la "conversación disfrazada de entrevista" al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el pasado 9 d'Octubre por el Día de la Comunitat Valenciana, la primera concedida a la televisión pública como jefe del Consell, ha incidido.

En su réplica, Susana Camarero ha destacado que la entrevista al jefe del Consell "la vieron una media de 200.000 espectadores" y ha reprochado a la diputada socialista sus lecciones sobre À Punt cuando con el Botànic, ha sostenido, había "un director que era concejal socialista, un jefe de Informativos que fue jefe de prensa del PSOE y un subdirector que dimite para irse de 'dircom' de la secretaria general del PSPV", Diana Morant. "À Punt empieza a ir bien y eso les molesta", ha afeado Camarero a los partidos de izquierda.

"MANIPULACIÓN INFORMATIVA"

En el pleno de este jueves, la vicepresidenta ha contestado otra pregunta sobre À Punt a la diputada de Compromís Mª Josep Amigó, quien ha leído un reciente comunicado de la plantilla denunciando la "manipulación informativa" por parte del Consell.

Amigó ha criticado el cambio de programación con "películas rancias y corridas de toros", la introducción del castellano "de manera masiva" y la "imposición del valenciano coloquial" que, ha lamentado, "ha llevado a que nuestra lengua sea motivo de burla en redes".

También ha advertido que "la reputación de À Punt quedó gravemente dañada" al difundir TVE un mudo periodístico del Cecopi del día de la dana antes de entregárselo a la jueza que investiga la gestión de la catástrofe. Y a todo ello ha sumado la "pantomima" de entrevista al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

En su respuesta, Camarero ha recordado que los cambios en la dirección de À Punt se realizaron "dos años después de la llegada del PP" al Consell, un gobierno que ha asegurado que "no interviene" en la corporación: "No lo ha hecho, no lo hace y no lo hará".

Ha defendido que la ley de radiotelevisión pactada por PP y Vox "blinda a À Punt de presiones partidistas" al situar en su dirección a "profesionales y no a colocados a dedo", como según ella pasaba con el anterior gobierno del Botànic. "Nadie pregunta por el carné", ha ilustrado.

"Hoy tenemos una televisión que mejora porque le dejamos trabajar", ha esgrimido, y ha puesto como ejemplo que hay "más directos, más proximidad, más directos y más producción propia". Y por eso ha sostenido que "ha crecido la audiencia", mientras ha criticado que el Botànic "gastó 500 millones" y À Punt "estaba a la cola de audiencia de todas las televisiones públicas".

Respecto a la lengua, la también portavoz del Consell ha subrayado que "por supuesto que el valenciano es la vehicular, pero también el castellano", con "un 90% de valenciano frente al 10% de castellano", para que "la gente se sienta identificada con su televisión".

Por último, ha acusado a la izquierda de querer "volver al 29 de octubre permanentemente" y ha reiterado que "no hubo injerencia del Consell" con las grabaciones periodísticas del Cecopi, unas imágenes que ha remarcado que se grabaron en la etapa de la anterior dirección del ente. Y ha criticado que Compromís pida junto a otros grupos en el Congreso que "el nuevo canal de TVE en catalán se pueda ver en el País Valencià".