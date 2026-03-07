Camarero destaca que la Comunitat Valenciana registra la cifra de paro femenino más baja desde 2008

Imagen de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero. - GVA

VALÈNCIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha puesto en valor, con motivo del Día Internacional de la Mujer, los "datos históricos" de empleo femenino en la Comunitat Valenciana, que reflejan una evolución positiva tanto en la reducción del paro como en la contratación, donde la Comunitat Valenciana lidera el crecimiento, así como en la participación de las mujeres en programas de formación y orientación laboral.

Camarero ha destacado que la Comunitat Valenciana ha alcanzado la cifra de paro femenino más baja desde 2008, con 177.081 mujeres desempleadas, tras una reducción anual del 7,1 por ciento, superior a la media nacional, lo que la sitúa como la segunda comunidad en descenso de paro femenino anual, solo por detrás de Andalucía. Además, más de 13.500 mujeres han salido del paro en el último año, y el desempleo femenino ha descendido un 11,2% desde el inicio de la legislatura.

Asimismo, durante 2025 se registraron 667.313 contratos a mujeres en la Comunitat Valenciana, lo que representa el 46,3% del total, con un aumento anual del 5,2%, por encima del crecimiento nacional del 1,3%, tal y como ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La vicepresidenta también ha subrayado el crecimiento del empleo femenino, con más de 1,06 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, y un aumento anual del 3,6%, situando a la Comunitat Valenciana a la cabeza de España en crecimiento de afiliación femenina.

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL: MAYORÍA DE MUJERES

Asimismo, Camarero ha destacado también el papel clave de las políticas activas de empleo y formación para mejorar la empleabilidad femenina. En este sentido, ha señalado que las mujeres son mayoría en los programas de formación y orientación laboral de Labora, lo que refleja la apuesta del Consell por impulsar su acceso al empleo y su desarrollo profesional.

En concreto, más del 60% de los itinerarios personalizados de Labora se realizan a mujeres y más de 92.000 mujeres fueron atendidas en los Espais Labora en 2025. Además, el 62% de las personas que participan en formación para el empleo son mujeres y cerca de 166.000 mujeres han participado en acciones formativas en los últimos dos años.

Las mujeres también representan más del 70% de las personas que utilizan el Aula de Orientación Online y más de 15.000 mujeres se han beneficiado de programas de empleo

Además, las mujeres concentran la mayoría del alumnado en formación para el empleo en la Comunitat Valenciana, especialmente en programas de capacitación profesional, digitalización y formación dirigida a personas desempleadas.

IGUALDAD QUE SE CONSTRUYE CON OPORTUNIDADES

La vicepresidenta ha señalado que estos datos reflejan una "tendencia clara": "Cada vez más mujeres participan en el empleo, en la formación y en los programas de orientación laboral que impulsan su autonomía económica".

En este sentido, ha destacado que "la igualdad no se construye con discursos ni con pancartas, sino con oportunidades reales, con empleo, con formación y con políticas que permitan a las mujeres desarrollar su proyecto de vida con libertad". Camarero ha subrayado que el Consell mantiene un compromiso firme con la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

"Creemos en una igualdad que se construye con resultados. Cuando más mujeres acceden a la formación, cuando más mujeres encuentran empleo y cuando más mujeres pueden desarrollar su talento profesional, toda la sociedad avanza", ha señalado.

Asimismo, ha destacado que las políticas públicas deben centrarse en ampliar oportunidades y eliminar barreras, especialmente en colectivos que encuentran mayores dificultades de acceso al empleo.

"Trabajamos para que cada vez más mujeres puedan acceder a un empleo estable, mejorar su cualificación y desarrollar su carrera profesional. Esa es la mejor política de igualdad", ha concluido.