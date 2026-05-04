Camarero dice que afronta "con total tranquilidad" su testifical ante la jueza de la dana

Archivo - La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, la 'popular' Susana Camarero, quien durante el día de la dana del 29 de octubre de 2024 era consellera de Servicios Sociales, ha asegurado que afronta "con total tranquilidad" su declaración testifical, fijada para el próximo 10 de junio, ante la jueza que investiga la gestión de las riadas.

En estos términos se ha expresado la titular de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad a preguntas de los medios de comunicación en Benidorm (Alicante), donde este lunes ha visitado las obras de construcción de 117 viviendas de protección pública (VPP) enmarcadas en el Plan Vive.

Sobre cómo afronta esa testifical, la vicepresidenta primera del Consell ha dicho que lo hace "con total tranquilidad" e "igual" que cuando fue a las comisiones de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados y en Les Corts Valencianes "a contar" lo que ella vivió, lo que se trabajó y cómo se gestionó, desde la Conselleria, aquella "gran tragedia".

"Yo contaré, como he venido haciendo en cada ocasión que se me ha requerido, en preguntas escritas, en preguntas orales, en las comparecencias que he tenido, todo lo que yo viví, lo que trabajé, lo que gestionamos ese día, por supuesto", ha zanjado.