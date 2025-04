Camarero dice que la CHJ no informó del Poyo y plantea "qué cambiaría" haber convocado el Cecopi antes sin información

Critica los "bulos" de Bernabé para "desviar la atención" de "la negligencia" del Gobierno: "Tiene dos caras, ante el juez y los medios"

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha recalcado este martes que con la declaración de ayer de delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en el juzgado ha quedado demostrado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "no informó" de la situación del barranco del Poyo y por ello ha cuestionado: "¿Qué cambiaría si se hubiese convocado el Cecopi antes cuando no había información?".

Camarero, en la rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en el pleno del Consell, se ha referido así preguntada por las declaraciones a los medios de Bernabé tras declarar testigo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que investiga la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre, en las que afirmó que si el Cecopi "se hubiera celebrado antes probablemente hubiesen cambiado muchísimas cosas".

Al respecto, ha replicado Bernabé "no pidió a nadie que se convoque el Cecopi antes, pero lo más importante, qué información había a las 12, a las 15.00 o a las 17.00 horas cuando se convoca el Cecopi si la delegada del Gobierno no tiene información de qué estaba pasando en el barranco del Poyo hasta que pasadas las 19.00 horas ve la televisión y llama a la alcaldesa de Paiporta".

En ese sentido, ha cuestionado "qué hubiésemos resuelto por convocar antes el Cecopi" si "la responsable de las agencias estatales, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la UME no traslada ninguna información" y le ha recriminado: "Vuelve a ser una maniobra de distracción".

"Sin embargo durante casi seis meses manipula, crea bulos y miente sobre lo que estaba pasando para desviar la atención y tapar con una campaña de acoso, de ataques y de insultos, especialmente contra el president Mazón, la negligencia de la Aemet y de la CHJ y desviar así la atención", ha declarado.

No obstante, ha recalcado que con esta declaración, con la obligación de decir la verdad, se ha demostrado que "el Gobierno no trasladó al Cecopi la situación del barranco del Poyo como llevamos la Generalitat diciendo durante casi seis meses", y que no se mandó la alerta Es Alert por el barranco, sino por la posible ruptura de la presa de Forata.

"Si no se tenía información no se podía alertar de lo que estaba pasando en el barranco del Poyo", ha mantenido Camarero, que se ha preguntado "cómo es posible que quien tiene y quien avisa de la alerta no esté en alerta todo el día".

Asimismo, ha recalcado también se confirma que "no se estaba esperando" a Mazón en el Cecopi para mandar la alerta y ha reprochado a Bernabé que dijera "en reiteradas ocasiones que vio al 'president' antes del envío de la alerta y ayer en sede judicial se desmintiera a sí misma y dijera que no le vio hasta después de la alerta". "Ha estado desmintiéndose de todo lo que ha venido diciendo durante cinco meses y medio, en los que la delegada y el propio Gobierno de España ha estado generando odio, han estado engañando y han estado instrumentalizando el dolor". "Pero desde ayer conocemos la verdad", ha recalcado.

Preguntada por la afirmación de Bernabé de que correspondía a la Generalitat la vigilancia de los barrancos según el Plan de inundaciones, ha replicado: "Tiene dos caras, la pone delante de la juez, donde dice verdad, y la cara que pone delante de los medios de comunicación, donde manipula y tergiversa".

Así, ha asegurado de que el punto 4 del Plan establece que "las actuaciones y la obligación de la CHJ es proporcionar al Centro de Emergencias Autonómico, a través de los servicios, los datos en tiempo real, informar de los incrementos relevantes en los caudales, recomendar a la dirección del plan la activación de la alerta hidrológica, que se produjo, presentar aquellos datos que describan el estado hidrológico e informar a la delegación y a la subdelegación del Gobierno, cosa que parece ser que, según dijo ayer la delegada del Gobierno, no se hizo". "La CHJ no cumplió con su obligación de vigilancia y de información de lo que pasaba en el barranco del Poyo", ha insistido.

"SILENCIO LETAL"

En esta línea, ha lamentado "el silencio letal" de la CHJ por no avisar del incremento de caudal de 28 hectómetros a 1.686 hectómetros cúbicos en el barranco del Poyo durante dos horas y medio. En ese sentido, ha criticado que Bernabé, "responsable de las agencias está desconectada y no tiene información durante todo el día 29, según ella confirma a la juez". Así, ha señalado que, según su declaración, no es "hasta que el presidente CHJ, Miguel Polo, alerta en el Cecopi de Forata" cuando ella le llama "para preguntarle qué está diciendo".

"¿Quiere decir que Polo no ha llamado a la delegada del Gobierno, a su jefa, para informarle de lo que se puede producir", ha criticado Camarero, que ha apostillado: "Extraño cuanto menos que la responsable de las agencias confirme en sede judicial que no tenía ninguna información ni de Forata ni del barranco del Poyo".

Asimismo, cuestionada por qué se retiraron los bomberos forestales del barranco del Poyo, ha replicado que esa pregunta "ya la ha respondido el que tenía que hacerlo, que es el técnico", en referencia al que fuera inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia en el momento de la dana, José Miguel Basset, y ha criticado que "se vuelva a incidir en temas que ya se han despejado".

"El problema es que la izquierda ha perdido el relato y que sólo en sede judicial, cuando han tenido que decir la verdad, se está confirmando lo que la Generalitat ha dicho desde el primer día. Por lo tanto, menos maniobras de distracción y más quedarnos con lo importante, que es que por fin sabemos que ese mensaje se lanza por la presa de Forata y que la CHJ nunca informa en el Cecopi de lo que estaba pasando en el barranco del Poyo".

REACCIÓN INMEDIATA

Por otra parte, se ha vuelto a referir a informe pericial presentado por el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso con los mensajes que mantuvieron y ha insistido en que se demuestra que estuvieron conectados desde las 8.00 horas hasta pasadas las 24.00 horas trabajando y por ello ha defendido que mantuviera su agenda el 29 de octubre.

Así, ha recalcado que tras el primer mensaje hay "una reacción inmediata" suya y a las 8.19 horas ya pide a todos los altos cargos que se avise a todos los centros y ha desgranado las medidas contenidas en el protocolo que se les remitió a las residencias y el resto de actuaciones de prevención adoptadas.

En concreto, sobre el mensaje con Argüeso, después de que este advirtiera a las 14.44 horas de que "los barrancos están a punto de colapsar", contestando ella: "jope, si necesitas algo, nos dices", ha señalado que ella tiene "la tranquilidad", porque así se lo han informado los directores generales, de que "los centros no tienen mayor incidencia".

"Emergencias está trabajando y la conselleria está trabajando desde hace seis horas, por lo tanto, yo no tengo que trasladar comunicado a nadie", ha apuntado Camarero, que ha aclarado: "Hay que dejar claro que no me habla de los barrancos en general, habla del barranco de Carlet".

"Emergencias está actuando y trabajando en la zona de la Ribera. Por tanto, no soy yo la que tiene que tomar decisiones respecto a las emergencias, yo tengo que tomar decisiones respecto a mi competencia, que son las residencias y eso es lo que hago", ha señalado. "Por ello le contesto a un compañero, porque tengo la tranquilidad de que todo el trabajo se está desarrollando, con un mensaje de ánimo. Es verdad que podía haber soltado un taco, pero es que yo no escribo tacos", ha subrayado.