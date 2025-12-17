Camarero dice que la Vivienda estará en el centro de todas las políticas y la Igualdad será una realidad y no propaganda

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, presenta las líneas de su departamento en Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha recalcado este miércoles que esta vicepresidenta nace para situar "la vivienda en el centro de todas nuestras políticas, impulsar el empleo estable y de calidad y ofrecer a nuestra juventud oportunidades reales de futuro" y para garantizar que "la igualdad sea una realidad, no un eslogan ni una bandera electoral que a la hora de la verdad silencia, tapa, oculta, y no defiende a las mujeres cuando más lo necesitan".

Camarero ha abierto este miércoles en Les Corts las comparecencias de los dirigentes del nuevo Consell de Juanfran Pérez Llorca para informar de las líneas estratégicas de sus departamentos y ha comenzado su intervención con "un sentido recuerdo y afecto" a las víctimas de la dana, sus familiares y los afectados de esta "terrible tragedia".

"La Comunitat Valenciana sigue recuperándose con esfuerzo de la mayor catástrofe natural de su historia reciente, una riada que nos ha marcado para siempre a los valencianos, y tenemos presente cada día como una prioridad en nuestra acción de Gobierno", ha recalcado.

Por contra, la oposición le ha acusado de "falta de dignidad y de ser "cómplice de las mentiras" del expresident Mazón y le han exigido que le acompañe en su dimisión y vaya a dar explicaciones a la jueza de Catarrroja que investiga la gestión de la riada. Asimismo, le ha cuestionado "de qué sirve si en todo este tiempo ha sido una mera espectadora" que "no ha solucionado los problemas de Vivienda, ni ha hecho nada por la Igualdad porque están en manos de los negacionistas de Vox y ni siquiera se atreve a nombrar la Diversidad". "No puede continuar", le han recalcado.

Camarero, en su intervención inicial, ha destacado que en esta nueva etapa del president Llorca pasa a encargarse de una Vicepresidencia que reúne algunas de las políticas "más decisivas" para la vida de las personas con un proyecto "claro": "Cultura del esfuerzo, igualdad, libertad y oportunidades".

"La reconstrucción es una prioridad, hacer frente a los principales retos de los castellonenses, alicantinos y valencianos, que es nuestra responsabilidad y que afrontamos con la convicción de que debemos enfrentarnos a desafíos tan primordiales como el acceso a la vivienda, la transformación del mercado laboral, la dificultad de emancipación de los jóvenes o la todavía persistente desigualdad que padecen las mujeres, y debemos hacerlo con respuestas transversales y reales".

Por ello, Camarero --que en el anterior Consell de Mazón ocupaba la Vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda-- ha apuntado que "ofrecen soluciones a los problemas reales de los valencianos" y en ese sentido ha destacado que la Comunitat Valenciana lidera, junto con Andalucía, la reducción del paro en España, con una bajada del 10,3% desde el inicio de la legislatura lo que "confirma que vamos en la buena dirección" y ha destacado que "la mejora del mercado laboral ha sido especialmente significativa entre mujeres y jóvenes".

En Vivienda, ha destacado el desarrollo del Plan Vive, al que ya se han adherido 319 municipios y que ha permitido impulsar más de 4.400 viviendas de protección pública en solo dos años, ha recordado que el objetivo del Consell es alcanzar las 10.000 viviendas asequibles durante la legislatura y ha puesto en valor el refuerzo del parque público de vivienda, con más de 1.000 viviendas entregadas en dos años y la rehabilitación de cerca de 600 inmuebles, una parte significativa para jóvenes y a mujeres víctimas de violencia de género.

En Juventud, ha resaltado "la apuesta clara por ofrecer oportunidades reales en movilidad, ocio educativo como en acceso a recursos y servicios públicos" y ha resaltado que se trabaja en una nueva Estrategia Valenciana de Juventud que abordará retos como la salud mental, la empleabilidad, la equidad intergeneracional y la adaptación a los cambios tecnológicos.

Por último, ha apostado por "una igualdad real" con el refuerzo de la red de atención a las víctimas de violencia sobre la mujer, nuevos centros de atención integral a víctimas de violencia sexual y el impulso a las políticas de diversidad. "Aquí no se protege a los agresores, aquí se protege a las víctimas", ha recalcado.

"SIN DIGNIDAD"

Por contra, desde la oposición la diputada de Compromís María José Calabuig ha criticado que Camarero es "un ejemplo de supervivencia que ha conseguido que de nuevo le arreglen un puesto en un Gobierno que está acabado", le ha afeado que "estuvo desparecida en los peores momentos para el pueblo de Valencia y le ha recriminado que se sienta en su escaño gracias a los "ladrones" de Vox que "han estafado y robado a las víctimas de la dana".

Calabuig, que le ha cuestionado "por qué la piscina ilegal del president Juanfran Mazón es más grande que los pisos de protección pública que van a construirse en Xàbia, le ha afeado: "Cero en vivienda ni en igualdad porque a día de hoy no hay ni rastro del Pacto valenciano contra la violencia de género y machista que está caducado". "¿Para qué le queremos a una vicepresidenta si es una mera espectadora y no asume las responsabilidades?", ha apostillado.

Del mismo modo, la socialista Rosa Peris ha señalado que es "insólito" que siga Camarero en el Consell: "Es evidente que la dignidad política no les acompaña, pero la indecencia los persigue.

Ha sostenido todas y cada una de las mentiras de Mazón y eso no es lealtad, eso es complicidad. Debería acompañarlo en su dimisión".

Asimismo, le ha criticado que "no haya asumido absolutamente ningún error ni pedido perdón" y ha recalcado que es "insoportable" "su soberbia, su acusación contra todos y contra todo" y ha destacado que si se crea empleo es gracias a las ayudas del Gobierno y ha criticado que "solo haya ejecutado el 11% en políticas de viviendas".

"OPOSICIÓN ÚTIL, NO PALOS EN LAS RUEDAS"

En su réplica, Camarero ha recalcado a la oposición que no va entrar "en su juego insultos, provocaciones, y en sus mentiras" que ha atribuido a que "tienen mucho que tapar en esta catástrofe" y a que "no pueden tolerar que este Consell siga trabajando sin descanso por la reconstrucción" y les ha exigido que "cambien su actitud" y que "en lugar de poner palos en las ruedas sean una oposición útil".

Asimismo, ha señalado que lo único que hizo el Botànic en Vivienda fue crear "una gran vicepresidencia con un montón de cargos creando cero viviendas sociales y desincentivando la construcción" y ha recalcado que no consentirá "ni una lección" a una oposición en materia de Igualdad cuando "el silencio les retrata". "Soy feminista porque soy socialista, se le ha caído el eslogan, soy feminista de boquilla y sanchista de acción, pero si son feministas de verdad no se plieguen al líder Sánchez", les han conminado.

Por su parte, desde Vox Miguel Pascual ha señalado que los "logros" que ha mencionado la vicepresidenta en su discurso "se han conseguido gracias a nuestro grupo" como la oficina antiocupación" y le ha exigido que el PP "deje de asumir como propias las leyes de la izquierda en materia de vivienda y las derogue" y ante la nueva etapa ha recalcado: "No hay que aceptar como suficientes todos los logros que se han conseguido hasta hoy, hay que ser crítico, seguir trabajando y hay que ir mucho más allá".