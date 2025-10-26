Camarero responde a Sánchez que "lo indecente es usar el dolor de las víctimas para hacer campana desde un atril"

Archivo - La vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha replicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "lo indecente es utilizar el dolor de las víctimas de la dana para hacer campaña desde un atril del PSOE".

En estos términos se ha manifestado Camarero después de que el líder del Ejecutivo haya denunciado este domingo la "negligente" gestión de la dana por parte del 'president' de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, y haya calificado de "indecente" el apoyo que le están dando el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, para mantenerle en el cargo.

La vicepresidenta ha tildado estas declaraciones de "absolutamente inaceptables e indecentes". Igualmente, ha señalado que, "en apenas cuatro meses, el Consell movilizó más de 2.500 millones de euros para la reconstrucción y el 60 por ciento de las ayudas directas ya están abonadas a familias y empresas, mientras que el Gobierno de España todavía mantiene fuera de su plan de ayudas a 28 municipios valencianos con más de 80.000 vecinos que siguen esperando una respuesta".

"Nosotros hemos trabajado sin propaganda, sin pancartas y sin descanso. Sánchez, en cambio, ha preferido esperar un año para venir a dar lecciones desde León", ha ironizado Camarero, quien ha lamentado que el líder del Ejecutivo "solo se acuerde de la Comunitat Valenciana para atacar a su Gobierno".

A su juicio, "la verdadera negligencia es la de quien prometió ayudas que nunca llegaron, quien ni siquiera pisó las zonas afectadas en los primeros días y quien ahora pretende reescribir la historia con titulares".

"El Consell de Carlos Mazón seguirá centrado en lo importante: reconstruir, ayudar y estar al lado de las personas", ha subrayado, al tiempo que ha defendido que "los valencianos no se merecen más manipulación política desde Madrid".