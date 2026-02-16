Camarero sostiene que las viviendas protegidas de Alicante se adjudicaron con "las reglas del juego" del Botànic

Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha asegurado que las viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus de Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, se adjudicaron con "las reglas del juego" del anterior Consell del Botànic.

En estos términos se ha expresado Camarero este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en València, tras la presentación de una nueva campaña sobre el consumo de pornografía en adolescentes.

Además, ha señalado que este viernes y el próximo lunes acaban los plazos para que la cooperativa y beneficiarios, respectivamente, aporten más información sobre estas VPP y ha hecho hincapié en que la administración autonómica continúa con la investigación sobre este complejo.

"Estamos todavía esperando que nos remitan esa información", ha apostillado, al tiempo que ha subrayado: "Había algunas personas que no habían aportado todos los datos necesarios y, a partir de tener el conjunto de los datos, estamos examinando si son correctos o no y toda la conclusión de esa investigación se llevará a Fiscalía".

La polémica por estas VPP llegó tras conocerse que la ya exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y que familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, están entre los beneficiarios. Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las adjudicatarias es la madre de sus dos hijas.

Igualmente, la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante incoó el pasado miércoles diligencias previas para investigar la adjudicación de estos pisos, tras la denuncia presentada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra nueve personas, entre ellas la edil Gómez, una exdirectora general y otros empleados municipales.

INVESTIGACIÓN

A preguntas de los periodistas, la vicepresidenta primera ha señalado que el viernes pasado la administración autonómica pidió al Ayuntamiento de Alicante que le detallara quiénes son las personas empadronadas en esas viviendas.

Sobre el caso de los tres inmuebles cuyos beneficiarios han pedido excepciones por residir en el extranjero, ha aseverado que la Generalitat quiere que el consistorio, a través de la Policía Local, le confirme "si viven o no viven" allí.

En todo caso, Camarero ha sostenido que esta promoción "nace" y "se desarrolla en tiempos del Botànic" y que "se adjudica con las reglas del juego" del anterior Consell. Así, ha afirmado que en 2018 "comienzan estas viviendas y, por lo tanto, que las personas que hoy han comprado" se apuntaron a la cooperativa en 2018 para un bloque y en 2021 para otro.

Igualmente, ha manifestado "que la calificación se pidió en tiempo del Botànic" y que "se concedió con el decreto del Botànic". "Si algo ha fallado, fueron los controles del Botànic", ha valorado la vicepresidenta primera de la Generalitat.

"La vivienda es la política prioritaria para este Consell", ha subrayado Camarero, quien ha acusado a la izquierda de difundir un hecho "manipulado, cargado de bulos y de mala intención". En este sentido, ha incidido en que desde el Consell "no" van a "permitir" que una afirmación así "fastidie" su "política de vivienda", en la que se incluye el Plan Vive.

También sobre el caso de Les Naus, ha apuntado: "En lo que hemos participado es en ese visado de los adjudicatarios, un visado que sabemos que tiene algunas personas que no tendrían que haber sido beneficiarios de las viviendas".

"Si algo ha hecho este gobierno es reforzar los mecanismos de control frente a los mecanismos existentes en el gobierno del Botànic", ha resaltado Camarero, quien ha defendido el decreto de VPP aprobado en la legislatura actual frente al anterior y que la Generalitat va a "reforzar" los "mecanismos de control".

"Nosotros hemos ido al registro y estamos comprobando si se han registrado las personas que visaron o que pidieron los visados para hacer toda la comprobación que está en nuestras manos de si quien pidió el visado es quien se ha registrado y si quien se ha registrado es quien vive en las viviendas", ha remarcado.

"COMO EL PERRO DEL HORTELANO"

A juicio de Camarero, "esta izquierda, esta oposición en la Comunitat Valenciana", es "como el perro del hortelano, que ni hacen vivienda ni dejan que los demás" la hagan: "Están haciendo una causa para ver si dañan a nuestro Plan Vive".

También ha afirmado que "a lo mejor las explicaciones las tienen que dar" estas formaciones, a las que ha preguntado "por qué permitieron estas viviendas" en 2018 y 2021, "por qué no revisaron o no controlaron quiénes se apuntaban a esa cooperativa" y "por qué todo lo que pasó mientras estuvieron en el Botànic sucedió como sucedió".