Camarero subraya que las VPP de Les Naus "las adjudicó" la cooperativa y defiende las "explicaciones" de la Generalitat

Archivo - La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, la 'popular' Susana Camarero - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, la 'popular' Susana Camarero, ha subrayado que las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus de Playa de San Juan, en Alicante, "las adjudicó la propia cooperativa" y no la administración autonómica, que, a su juicio, ha dado "explicaciones desde el primer día".

Así lo ha remarcado Camarero a preguntas de los medios de comunicación en Benidorm (Alicante), donde este lunes ha visitado las obras de construcción de 117 VPP enmarcadas en el Plan Vive impulsado por el Consell.

La responsable de Vivienda ha sostenido que desde la Generalitat vienen "explicando desde el primer día cuál ha sido la actuación de la Conselleria". "Creo que ha sido una actuación absolutamente rápida", ha apostillado.

Camarero ha sostenido que fue el ejecutivo valenciano el que, "en cuanto empezaron a salir" informaciones sobre la polémica de Les Naus, hizo "una investigación exhaustiva, a petición del propio secretario autonómico", y que "en 24 horas descubrió" que había un funcionario, "promocionado" por el anterior Consell del Botànic, según ha reiterado, "que había podido cometer irregularidades o ilegalidades".

La consellera se ha referido, así, al funcionario que visó expedientes de las VPP y que fue expedientado por la Generalitat, ya que fue suspendido de empleo y sueldo. Este técnico es uno de los investigados en la causa judicial sobre presuntas irregularidades en las adjudicaciones de este residencial.

De hecho, sobre la situación de este trabajador, el 'president' Juanfran Pérez Llorca trasladó recientemente que al haber una "investigación penal se tiene que interrumpir esa causa administrativa" y confirmó la reincorporación de esta persona al trabajo, aunque dijo que "no" iba a llevar "tareas de visado de las viviendas".

Camarero ha abundado en que se presentó una denuncia en Fiscalía y que la Conselleria "ha estado investigando todo lo que tenía que ver" con la administración autonómica, que "no adjudicó las viviendas", sino que "las adjudicó la propia cooperativa", ha indicado.

"HEMOS DENUNCIADO"

También ha dicho que "tanto la venta del suelo como la promoción de las viviendas, como el precio de las mismas, se hizo bajo los requisitos del Decreto 68/2023". "La calificación provisional se hizo bajo ese decreto, es decir, un decreto del Botànic, y, por lo tanto, la única participación de esta etapa de gobierno fue el visado y los requisitos del visado", ha indicado.

"Nosotros, insisto, hemos investigado, hemos esclarecido y hemos denunciado lo que hemos podido descubrir en esas investigaciones. Creo que se han estado dando explicaciones desde el primer día y no dejaremos de darlas porque no tenemos ningún problema en darlas", ha apostillado, al tiempo que ha incidido en que la Generalitat ha remitido a la jueza "todas aquellas investigaciones y todos los informes que desde la dirección territorial han estado preparando".

Y ha continuado: "Nosotros lo que hemos incorporado, y lo hicimos en el año 24, mucho antes de todo esto, incorporamos en el Decreto 180 el artículo 44, que establecía que se recuperaba algo que el Botànic, no se sabe muy bien, había abandonado, había olvidado, y es que todas las promociones tienen que tener los principios de igualdad, de concurrencia y de publicidad. Insisto, tres principios básicos que el Botànic había olvidado en el Decreto 68 y que nosotros recuperamos".

"Por lo tanto, transparencia, control, y la página web es buena muestra de ello", ha manifestado Camarero, quien ha añadido que "el sorteo no queda en manos de la Conselleria, no es la Conselleria la que tiene que decir sí o no al sorteo". "Nosotros lo que queremos es control y transparencia y así va a ser", ha zanjado.