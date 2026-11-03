La campaña del kaki Ribera del Xúquer arranca con mejores perspectivas de calidad pero menos producción

Presentación de la campaña del kaki - DOP KAKI RIBERA DEL XÚQUER

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Kaki Ribera del Xúquer arranca la campaña de recogida en un escenario "marcado por mejores perspectivas en cuanto a calibre y calidad, pero con una menor disponibilidad de fruta tras los recientes episodios de pedrisco y lluvias torrenciales", según ha explicado la DOP en un comunicado.

El cultivo del kaki en España se concentra mayoritariamente en el área conocida como la Ribera del Xúquer (comarca de la Ribera Alta en Valencia), donde los episodios de lluvia y granizo han afectado ampliamente al cultivo, por lo que esta campaña se espera una producción bastante menor.

El presidente de la DOP Kaki Ribera del Xúquer, Cirilo Arnandis, ha destacado la buena tendencia de la marca Persimon, la marca de la Denominación de Origen Protegida que se renovó hace dos temporadas tanto visualmente como a nivel comercial. "La marca Persimon pretende ser un referente para el consumidor, no sólo por ser un producto con sello de denominación de origen, sino también por ofrecer una imagen de marca y una calidad excepcional con la que pretendemos llegar al paladar más exigente".

CONOCIMIENTO DE MÁS DEL 90 %

El Kaki es una fruta todavía desconocida para muchos mercados, por lo que su potencial de crecimiento es muy amplio, según la DOP. En el mercado nacional el conocimiento supera el 90% pero en destinos europeos como Alemania o Francia apenas supera el 70%.

"Trabajamos en un entorno muy competitivo y con una fuerte apuesta por las marcas blancas, por eso queremos que el consumidor reconozca fácilmente el mejor kaki que pueden encontrar en el mercado, que les genere confianza y satisfacción cada vez que compran un kaki de la marca Persimon", añade el presidente de la DOP Kaki Ribera del Xúquer.

España es el principal destino de la producción, con el 20% del total. En el ámbito internacional, los principales mercados son Alemania, Francia e Italia, que en conjunto representan algo más del 40% de las exportaciones. Tras ellos, destacan países como Polonia, República Checa, Bielorrusia, Suiza o Ucrania.

Además, la marca Persimon tiene también presencia en mercados fuera de Europa, como Brasil y Canadá, aunque con volúmenes todavía muy reducidos en comparación con los países europeos. También se realizan exportaciones a otros destinos como Emiratos Árabes, Jordania o Marruecos, aunque en estos casos los porcentajes son significativamente menores.

Brasil o Canadá son el foco de las campañas internacionales de la marca Persimon en el marco de campañas de promoción a través de fondos europeos, en este caso con socios internacionales como Interfel o Freshfel, al igual que el que se lleva a cabo con la asociación de productores de kiwi francesa, que tiene como objetivo el mercado francés, de gran interés e importancia para la DOP Kaki Ribera del Xúquer. En España, la DOP continúa con su fuerte apuesta por el reconocimiento de Persimon con una ambiciosa campaña de promoción a través del canal minorista.

"Todas estas campañas suponen una inversión superior a los dos millones y medio anuales en campañas de promoción lo que demuestra el compromiso de todos nuestros agricultores y cooperativas en la promoción de una fruta que todavía es una relativa desconocida para muchos consumidores, aunque esto varía dependiendo del país", ha remarcado Arnandis.

Al acto de arranque de campaña han asistido el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina; Andreu Salom, alcalde de l'Alcúdia, diferentes alcaldes de la comarca y una gran representación del sector agrícola valenciano. Durante el evento, se ha reconocido a masymas Supermercados por su implicación comercial y difusión de la DOP Kaki Ribera del Xúquer, a la radiotelevisión pública valenciana À Punt y a Salvador López, miembro del pleno del consejo regulador.