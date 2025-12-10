Los 'campings' de la provincia de Alicante prevén una ocupación del 85% en Navidad

Archivo - Imagen de archivo de un 'camping' - ASOCIACIÓN DE CAMPINGS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

ALICANTE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Campings de la Provincia de Alicante prevé en sus establecimientos asociados una ocupación media del 85 por ciento en Navidad, cifras que podrían incrementarse con las reservas "de última hora".

Así lo ha manifestado, a través de un comunicado, el presidente de la Asociación, Patrick Le Metayer, quien ha subrayado que esta tendencia es "cada vez más habitual entre los visitantes" y ha aseverado que "la continua renovación y mejora de las instalaciones, la diversificación de las modalidades de estancia y la ampliación de servicios han convertido a los 'campings' de la provincia en una opción cada vez más demandada, incluso fuera del periodo estival".

La campaña navideña, ha continuado, marca el inicio del segundo periodo "de alta afluencia" para estos establecimientos, que en invierno actúan como "refugio climático" para viajeros de larga estancia procedentes del centro y norte de Europa.

Por otro lado, la Asociación ha incidido en que la mayoría de 'campings' de la provincia permanecen abiertos durante los 365 días del año, lo que refuerza "el atractivo de Alicante como destino invernal", especialmente durante las festividades relativas a la Navidad y el fin de año. En este sentido, Alicante se sitúa como la provincia que cuenta con un mayor porcentaje de establecimientos y plazas operativas en esta temporada, ha apuntado.

En cuanto a balance anual, los 'campings' de la provincia cerraron el pasado ejercicio con cerca de seis millones de pernoctaciones y las previsiones apuntan a resultados muy similares para este 2025. Estas cifras, según la Asociación, permiten consolidar a los 'campings' de Alicante como "una alternativa de alojamiento sostenible, de calidad y con un impacto económico significativo en los municipios donde se ubican".