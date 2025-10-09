Cancelan el festival Rocanrola de Alicante por la lluvia

Una de las ediciones anteriores del Festival Rocanrola en Alicante - FESTIVAL ROCANROLA

Próximamente informará de la devolución de entradas

ALICANTE, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización del festival Rocanrola, que se iba a celebrar entre este jueves y sábado en el Multiespacio Rabasa de Alicante, anuncia su cancelación ante la alerta roja por lluvias decretada para este viernes.

En un comunicado, asegura lamentar "profundamente todas las molestias ocasionadas" y anuncia que "en breve" informará sobre los siguientes pasos para la devolución de las entradas.

"Hemos intentado todas las alternativas posibles, pero finalmente se ha decretado alerta roja para mañana, viernes, y nos vemos obligados a suspender el evento por motivos de seguridad --explica--. Las previsiones meteorológicas en la zona han cambiado drásticamente esta misma mañana, y por responsabilidad con el público, artistas y todo el equipo, no podemos continuar adelante".

El cartel del Rocanrola 2025 contaba con exponentes del rap como Kase.O, Toteking, Nach o Sho-Hai, así como voces de la nueva escuela como Cruz Cafuné, Ill Pekeño y Ergo Pro, Las Ninyas del Corro, Hoke, Dollar Selmouni o Hard GZ, entre otros artistas.