Canciones para recordar: 50 microconciertos en residencias para personas con alzhéimer

Un total de 50 microconciertos para acompañar a personas con Alzheimer en residencias valencianas - MÚSICOS POR LA SALUD.

VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fundación Músicos por la Salud desarrolla en la Comunitat Valenciana Música para Recordar, un programa que utiliza la música en directo para favorecer el bienestar, la participación y la conexión de las personas mayores, con especial atención a quienes viven con alzhéimer, demencias u otros procesos de deterioro cognitivo.

Este año, el programa prevé realizar 50 microconciertos en cinco residencias y centros sociosanitarios de la Comunitat Valenciana para acompañar a 65 personas mayores. Durante las sesiones, los músicos interpretan piezas seleccionadas por su capacidad evocadora y generan espacios de interacción mediante el canto compartido, la expresión emocional, la conversación y la participación de las propias personas mayores.

"Cuando hablamos de alzhéimer hablamos de una enfermedad, pero nunca podemos olvidar que detrás del diagnóstico sigue estando la persona: su historia, sus emociones, sus gustos y sus vínculos. Una canción que forma parte de su vida puede convertirse en una oportunidad para relacionarse, participar y compartir un momento con los demás", explica Guillermo Giner, presidente y fundador de Músicos por la Salud.

Con Música para Recordar, la fundación utiliza la música en directo como una intervención psicosocial estructurada y centrada en la persona, con especial atención a personas mayores institucionalizadas con alzhéimer, demencia u otros procesos de deterioro cognitivo asociados a la edad. El programa cuenta con el apoyo de la Conselleria de Servicios Sociales.

Jorge Peiró, uno de los integrantes de Músicos por la Salud, recuerda especialmente lo ocurrido con Lola, una mujer con alzhéimer a la que conoció durante sus visitas a una residencia: "Desde el principio me llamó la atención. Es una mujer muy mayor que siempre estaba con la cabeza agachada. A veces pensaba que ni siquiera me veía, que estaba medio dormida". Hasta que un día ocurrió algo que Jorge no esperaba: mientras interpretaba una canción, Lola comenzó a intentar levantarse.

"El personal de la residencia no daba crédito y yo tampoco. Poco a poco se iba moviendo. Estaba bailando", relata el músico. La escena volvió a producirse en sesiones posteriores, ya que los miembros del grupo llegaron a observar cómo Lola modificaba sus movimientos y sus pasos dependiendo de la música que estaba escuchando.

Para el fundador de Músicos por la Salud, experiencias como esta reflejan la importancia de seguir avanzando hacia un modelo de atención que tenga en cuenta también el bienestar emocional de las personas: "Nuestro objetivo es que la música en directo forme parte de una atención más humana y centrada en la persona. Queremos sumar bienestar, participación y conexión a la vida cotidiana de quienes viven en los centros".

PLAN DE MÚSICA, SALUD Y BIENESTAR EN VALÈNCIA

La fundación ha defendido esta semana en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de València la creación de un plan municipal de música, salud y bienestar, una propuesta que busca incorporar la música a las políticas públicas de salud, bienestar y cuidados. Plantea acercar intervenciones musicales a residencias, hospitales y otros espacios asistenciales, especialmente a personas en situación de vulnerabilidad, al tiempo que genera nuevas oportunidades profesionales para los músicos.

Músicos por la Salud trabaja desde 2015 para humanizar, con microconciertos, la experiencia de los pacientes de hospitales y centros sociosanitarios. Desde su creación ha ayudado a más de medio millón de personas a nivel estatal, en colaboración con 76 hospitales y 476 centros sociosanitarios y asistenciales.

Actualmente, la entidad busca mejorar el bienestar de los pacientes, para lo que solicita al Gobierno y comunidades autónomas que sigan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) e implementen políticas que incluyan la música en el entorno sociosanitario.