Candidatos al Consell Rector de À Punt piden más plantilla y financiación: "Merecemos una televisión pública de calidad"

Defienden el trabajo realizado desde 2018 para "resucitar" la corporación: "Es un milagro que hoy tengamos À Punt Mèdia"



VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los primeros candidatos al Consell Rector de À Punt que han pasado este viernes por la comisión de Radiotelevisión de Les Corts para ser elegidos han reconocido la necesidad de aumentar la plantilla de la corporación y de que la Generalitat destine más financiación.

"Los valencianos merecemos una televisión pública de calidad", ha resumido la periodista Lola Bañón. Ella y el catedrático Javier Marzal son los dos candidatos al Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) que ha propuesto el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat.

Ambos se sumarán a los propuestos por los grupos parlamentarios y su designación tendrá lugar tras la votación de las candidaturas en el último pleno de Les Corts de la legislatura, el programado de forma extraordinaria para el 29 y 30 de marzo.

En su intervención, Lola Bañón ha defendido que À Punt no puede estar en un "punto definitivo" por la brecha tecnológica que adolece a causa de los años perdidos desde el cierre de Canal 9 en 2013. Ha pedido un "sprint" para llegar al nivel del resto de televisiones autonómicas, con más plantilla e inversión para lograr "una redacción del siglo XXI".

"Si los valencianos no tenemos una televisión pública no estamos estamos en la agenda mediática", ha advertido, y ha abogado por considerar À Punt "no como una pantalla" sino como una plataforma tecnológica propulsora de servicios: "La emisión en 'streaming' no es algo complementario, ya es la realidad".

En la misma línea, Javier Marzal ha apostado por que el Consell aumente la financiación para À Punt "de manera notable", por mantener la colaboración con TV3 e IB3, por potenciar la "educación mediática" y por acabar con la bicefalia entre la CVMC y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) porque no la ve operativa.

Como balance de estos cinco años ha puesto en valor "el trabajo riguroso y de valiente para resucitar una televisión pública que desapareció de forma dramática". "Es un milagro que hoy tengamos À Punt Mèdia", ha aseverado.