Canet d'en Berenguer celebra la II Ruta Flor del Taronger como "experiencia gastronómica, cultural y familiar"

Canet d'en Berenguer celebra la II edición de la Ruta Flor del Taronger - AYUNTAMIENTO CANET D'EN BERENGUER

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Canet d'en Berenguer (Valencia) se prepara para acoger la segunda edición de la Ruta Flor del Taronger, una propuesta que combina gastronomía, tradición y divulgación para "poner en valor uno de los grandes símbolos del municipio: la naranja".

Organizada por la Concejalía de Comercio y enmarcada dentro del Plan Estratégico de Comercio local, la ruta se celebrará los días 18 y 19 de abril, "consolidándose como una cita clave en el calendario de actividades del municipio".

El alcalde de Canet d'en Berenguer, Pere Antoni, ha destacado que "tras el éxito de la primera edición, la Ruta Flor del Taronger se va a consolidar como una de las fechas de referencia de las actividades que organiza este ayuntamiento para desestacionalizar la oferta turística".

"Será una especie de inauguración de una temporada no oficial que amplía el calendario habitual, comenzando a mediados de abril y prolongándose hasta principios de octubre", añade el primer edil en cun comunicado.

Como principal novedad, este año la ruta evoluciona hacia un formato "más libre y experiencial". De este modo, los establecimientos participantes ofrecerán sus propias creaciones gastronómicas con la naranja como elemento protagonista, sin horario ni precio fijado, permitiendo a visitantes y vecinos disfrutar de la propuesta con total flexibilidad.

Participan en esta edición Casa Roque, El Jardín, Gastropaso, La Cubana, Mississippi y Restaurante Chispa, que aportarán su visión particular de este producto tan arraigado en la identidad local. Así, la cita se consolida como la única ruta gastronómica en la Comunitat Valenciana en la que la naranja es la protagonista.

UN "VIAJE A LOS ORÍGENES"

Por su parte, la concejala de Comercio, María Martínez Marco, ha subrayado "el compromiso de la concejalía por impulsar acciones que dinamicen el comercio local, no solo entre la clientela habitual, sino también atrayendo visitantes que descubran en Canet un lugar donde disfrutar de la vida en familia".

La Ruta Flor del Taronger amplía su contenido con nuevas propuestas culturales. Entre ellas destaca la realización de un video inédito que se proyectará antes del inicio de la visita guiada y que recorre la historia de la naranja en Canet d'en Berenguer, conectándola con los orígenes del municipio.

Además, este año se incorpora una jornada específica, el lunes, dirigida a centros educativos, con el objetivo de acercar a los más jóvenes el valor histórico, agrícola y cultural del cultivo de la naranja. Uno de los momentos "centrales" del programa será la visita guiada a los huertos de naranjos, a cargo de Antonio Navarro, en la que se mostrará tanto el trabajo actual como las técnicas tradicionales de cultivo.

La experiencia incluirá también la degustación de distintas variedades de naranjas. La actividad comenzará en la plaza de los Pescadores (sábado 10:30 h y domingo a las 10 h), donde un tren turístico recogerá a los participantes, y realizará una segunda parada en el instituto (sábado 10:45 h y domingo 10:15 h) antes de llegar a la finca. Las inscripciones pueden realizarse a través del código QR disponible en redes sociales y cartelería, así como en la Oficina de Turismo de Canet.

Como "broche final", el domingo la plaza de los Pescadores acogerá un taller de cocina en directo a cargo del chef Kike Péris, en el que se elaborarán tres tapas con base de naranja (unas 300 raciones) que, posteriormente, degustarán los asistentes, reforzando el carácter participativo y familiar del evento.