Cano asegura que las ITV cerrarán el año con tres nuevas estaciones y más personal: "Estamos arreglando el desaguisado"

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Comunidad Valenciana, Marián Cano, durante una entrevista para Europa Press, a 27 de julio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALENCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha asegurado que antes de final de año se habrán incorporado 73 nuevos trabajadores a la red de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), mayoritariamente inspectores, y estarán en marcha las tres nuevas estaciones provisionales anunciadas en Torrent (Valencia), Onda y Segorbe (Castellón), con el objetivo de que la ciudadanía pueda notar "en breve" mejoras en el servicio.

Preguntada por si el Consell estaría abierto a cambiar el modelo de gestión y volver a privatizar las estaciones, como pidió la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), Cano ha señalado que el Consell está "centrado en la gestión" del servicio. "Estamos arreglando el desaguisado que fue esa reversión. En eso nos estamos ocupando en estos momentos", ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press, en alusión al proceso llevado a cabo por el Botànic para devolver las estaciones a la gestión pública.

Cano ha indicado que la reversión "se hizo de manera precipitada, sin hacer el seguimiento debido, realizando compromisos que no estaban reflejados en presupuesto".

Respecto a cómo avanzan los trabajos para desatascar las listas de espera y los problemas de citación, la consellera ha señalado que se ha tenido que llevar a cabo una negociación porque "había un compromiso de homogeneización de las plantillas que no tenía un reflejo presupuestario". También ha asegurado que la administración, a través de la empresa pública Sitval, está trabajando "en reordenar sistemas para que se trabaje de manera uniforme".

Cano ha resaltado que se ha impulsado la posibilidad de tramitar citas y pagar de manera telemática y que recientemente se ha digitalizado y automatizado el proceso de acceso en un proyecto piloto en la estación de Gandia.

MÁS TRABAJADORES PARA UN "MEJOR SERVICIO"

Además, ha destacado que en julio se realizó un examen de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Sitval para la contratación de 73 nuevos trabajadores, "mayoritariamente inspectores porque es lo que nos hace falta".

La consellera ha señalado que el proceso de selección encara su fase final y ha situado en septiembre el objetivo de incorporación de los trabajadores a sus centros, si bien ha matizado que dependerá del tiempo que lleven fases como la valoración de méritos y la aceptación de destinos. "No terminará el año sin que esos 73 inspectores estén incorporados y esas tres estaciones en marcha", ha garantizado.

"Previo a esa oferta de empleo público, hemos tenido que aprobar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Había que hacer toda la parte de pasar a trabajar como sector público. Por eso insisto en que se realizó una reversión precipitada, era más discurso político que otra cosa, y todo eso ha traído grandes dificultades como que no podíamos sacar una oferta de empleo público sin tener una RPT. Para tener esa RPT había que combinar siete empresas", ha lamentado.

La consellera ha explicado que estos 73 nuevos trabajadores permitirán "dar mejor servicio" y ofrecer tiempos "más acordes" en estaciones existentes y también abrir las tres nuevas estaciones provisionales de ITV que están pendientes.

TRES NUEVAS ESTACIONES PROVISIONALES

Cano se ha referido a las tres estaciones provisionales que el Consell se comprometió a abrir en Onda, Segorbe y Torrent. "Las pondremos en marcha con esta oferta de empleo" y podrán entrar en funcionamiento "conforme se incorpore el personal.

Según los informes técnicos de viabilidad, estas tres nuevas instalaciones permitirán absorber una demanda conjunta de 52.000 inspecciones anuales. Las estaciones de Onda y Segorbe funcionarán con una línea de inspección y contarán con un equipo de cuatro inspectores cada una. Por su parte, Torrent, que es una instalación con mayor capacidad operativa, ya que cuenta con dos líneas de inspección, dispondrá de una plantilla de seis inspectores.

Cano ha recordado que en Torrent también se construirá una nueva estación definitiva que sustituirá a la de la localidad valenciana de Riba-roja.

Paralelamente, Cano ha señalado que Sitval ha introducido recientemente mayor flexibilidad para las empresas de transporte registradas con flotas, que hasta ahora debían vincular cada cita a una matrícula concreta. Con el cambio, podrán sustituir el vehículo inicialmente citado por otro de la flota cuando necesidades de servicio obliguen a mantener operativo el camión que tenía asignada la inspección.

"Si ponemos un freno al transporte, frenamos la internacionalización de muchísimos de nuestros sectores y, por lo tanto, queremos buscar esa flexibilidad que les permita dar servicio", ha remarcado.