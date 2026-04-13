Cano celebra que la Comunitat "lidera" la creación de empresas con el mejor dato en febrero de toda la serie histórica

Archivo - La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano. - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha celebrado que la Comunitat Valenciana "sigue liderando la creación de nuevas empresas en España y se sitúa un mes más entre las regiones con mayor dinamismo empresarial".

Cano se ha manifestado así tras conocerse los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística INE, que reflejan un incremento del 56,8% interanual en la creación de empresas durante el mes de febrero, con un total de 1.772 sociedades mercantiles constituidas en la Comunitat Valenciana.

Este avance sitúa a la Comunitat Valenciana como una de las autonomías que lidera el incremento de creación de empresas en España, únicamente por detrás de Cantabria (+81,36%) y Andalucía (+65,48%), y superando a otras comunidades como Navarra (+18,69%), Galicia (+24,8%) y Extremadura (+27,12%).

Para la constitución de las 1.772 empresas creadas el pasado mes de febrero se suscribieron algo más de 63,82 millones de euros, lo que supone un 11,86% más que en el mismo mes de hace un año (61,97 millones de capital desembolsado).

La consellera ha señalado que se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de febrero en toda la serie histórica y ha añadido que "este crecimiento se enmarca en una tendencia al alza, ya que la Comunitat Valenciana encadena siete meses consecutivos de incremento interanual en la creación de sociedades mercantiles".

EMPRENDEDORES

Del mismo modo, ha destacado que este crecimiento sostenido "refuerza la capacidad de la Comunitat Valenciana para generar actividad económica y empleo, en un contexto en el que cada vez más emprendedores apuestan por iniciar nuevos proyectos en nuestro territorio".

A ello se suma --ha continuado-- "la evolución favorable del mercado laboral en la Comunitat Valenciana, con la cifra de paro más baja desde septiembre de 2008 y tres meses consecutivos situándose entre las autonomías donde más desciende el desempleo en términos interanuales".

En esta línea, la consellera ha enfatizado que la Comunitat Valenciana se sitúa "no solo entre las autonomías donde más crece el número de empresas, sino también donde más se está fomentando el empleo.

Asimismo, ha puesto en valor que la región vuelve a posicionarse como una auténtica "tierra de oportunidades" para la creación de empresas, la generación de empleo y el desarrollo económico.