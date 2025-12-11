El Cant de la Sibil·la anticipa la Navidad el 16 de diciembre en la Catedral de València

El IVC presenta el Cant de la Sibil.La - GVA

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura presenta un año más la tradicional representación del Cant de la Sibil·la, que regresa a la Catedral de València el martes 16 de diciembre a las 19.30 horas.

Previamente, a las 19.00 horas, tendrá lugar el Toc a Matines a cargo del Gremio de Campaneros de la Catedral de València, recuperado del manuscrito litúrgico y musical valenciano del siglo XVI denominado Consueta Anónima, detalla la Conselleria de Cultura en un comunicado.

La representación de este drama paralitúrgico que llega como preludio a la Navidad tendrá un año más la participación de la formación Capella de Ministrers, con Carles Magraner como director musical; la Coral Catedralicia y la Escolanía de la Virgen de los Desamparados, dirigida por Luis Garrido. Además, el Cant de la Sibil·la cuenta este año con la colaboración destacada del área de cultura de la Diputació de València.

Este año, para la representación del 'Sermón de los profetas', adaptado por Josep Lluís Sirera, la obra, que cuenta con la dirección escénica de Jaume Martorell, tendrá la participación de los alumnos de la Escola d'Art Dramàtic y del Conservatorio Superior de Música de València, además de la Asociación Amigos del Corpus de València.

La Catedral de València acoge por duodécima vez este canto profético, un drama paralitúrgico que hasta el siglo XVI se escenificaba en Nochebuena en diferentes catedrales de la península, sobre todo en la antigua Corona de Aragón.

Es "un claro ejemplo de recuperación patrimonial que dejó de hacerse en la Catedral de València a mediados del siglo XVI, se desconoce la fecha exacta, por el Concilio de Trento (1545-1563), que prohibió las manifestaciones teatrales en el interior de los templos", subraya la organización.

Esta representación dispondrá de nuevo, para la interpretación con los instrumentos, de réplicas de los ángeles músicos de los frescos del altar mayor de la catedral. El monaguillo solista será Gabriel Padilla, que cantará desde el púlpito e interpretará a la Sibil·la, y se contará de nuevo con la participación del tenor Jorge Morata.

El director de Capella de Ministrers, Carles Magraner, coordinó en 2006 el proyecto de reconstrucción de los 15 instrumentos, realizados por prestigiosos luthiers españoles y europeos, que actualmente son utilizados por la formación para interpretarlos. Capella de Ministrers recuperó fielmente en 2012, casi 500 años después, la representación que se celebraba en la Catedral de València según la documentación conservada.

La celebración de este concierto es posible gracias a la colaboración del Institut Valencià de Cultura, la Diputació de València, el Capítulo de la Catedral Metropolitana de Valencia, y el ISEACV - Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València.

'El cant de la Sibil·la' tiene la entrada libre hasta completar el aforo disponible en la Catedral.