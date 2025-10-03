La cantaora Noelia Llorens 'Titana' lleva su poderío a Massanassa

'Etnomusic' Lleva A Massanassa La Música Tradicional De Noelia Llorens 'Titana' - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantaora valenciana Noelia Llorens 'Titana' desplegará este sábado en Massanassa (Valencia) su música tradicional con un concierto enmarcado en el festival Etnomusic de la Diputació de València.

La plaza de las Escoles Velles de Massanassa acogerá la actuación a partir de las 20 horas. 'Titana' ofrecerá un viaje por nuestro presente musical arraigado al pasado, avanza la corporación provincial.

Noelia Llorens, "una de las voces más consolidas, impactantes y empoderadas de la música tradicional", propone un trabajo que actualiza la música popular a la vez que respeta las estructuras musicales tradicionales.

Etnomusic es una iniciativa del Museu Valencià d'Etnologia (L'ETNO) para mostrar la música tradicional valenciana desde una perspectiva actual y dar a conocer propuestas musicales de todo el mundo que vinculan la tradición y la innovación. Este año, el museo ha programado un cartel repleto de formaciones de origen valenciano con una vocación internacional con trabajos que abarcan nuestro marco geográfico más próximo.