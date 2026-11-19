Fran Perea - NELO HAGEN

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La formación valenciana de música antigua Capella de Ministrers, dirigida por Carles Magraner, y el actor Fran Perea se unen para ofrecer el concierto escénico 'Vanitas Cervantes', una obra que gira en torno al escritor y al personaje del Quijote.

La agrupación, con 39 años de trayectoria artística en recuperación de música histórica, y el popular artista malagueño propondrán un viaje a través de la literatura y de la música, entre el Renacimiento y el Barroco, que estrenarán en España en el Auditori de Torrent el viernes 27 de noviembre a las 20.0 horas.

La propuesta musical de Magraner y la presencia escénica de Perea, con la dramaturgia a cargo de Ignacio García y la dirección de escena de Luis Luque, brindarán el fabuloso universo sonoro y literario de Miguel de Cervantes (Alcalá de Henares 1547- Madrid 1616) en un juego de espejos entre el novelista, poeta y dramaturgo, y Alonso Quijano, nombre del hidalgo que deviene en la figura de Don Quijote, protagonista de una de las mejores y más reconocidas obras de la literatura universal.

El trabajo actoral con los textos de Cervantes y la música interpretada por Capella de Ministrers conducirán al público hacia un territorio de sueños e identidades en el que el escritor y sus personajes se confunden en un espacio donde la música, la literatura y el teatro se encuentran para hablar de la belleza, la libertad y la fugacidad de la vida, en una visión profundamente contemporánea.

Magraner apunta que, en 'Vanitas Cervantes', Capella de Ministrers "recorre las músicas que acompañaron el mundo cervantino: romances, canciones y danzas compuestas o conservadas entre 1500 y 1650, músicas que dialogan con la palabra, con el silencio y con la imaginación; músicas que pudieron resonar en la memoria de Cervantes y que hoy vuelven a cobrar vida sobre el escenario".

El violagambista y musicólogo subraya que "la interpretación que proponemos completa ese juego de espejos: la música no ilustra simplemente las palabras, sino que las prolonga, las contradice, las ilumina y las hace sonar", porque leer a Cervantes "es también escuchar, escuchar las voces de quienes fuimos, de quienes soñamos ser y de quienes todavía nos esperan al otro lado de una página, de una canción o de un silencio".

Por su parte, Fran Perea afirma que "las palabras de Cervantes: donde hay música no puede haber nada malo, han perdurado a lo largo de los siglos".

"Poder trabajar con sus textos" es un reto maravilloso y me hace muchísima ilusión", manifiesta Perea, que apunta que "en Vanitas Cervantes la música y la literatura se unen para recordarnos algo esencial, que seguimos necesitando la belleza, la emoción y esas historias que nos ayudan a comprender quienes somos".

El actor, que alcanzó una gran popularidad con las series 'Al salir de clase' y 'Los Serrano', remarca que "es un viaje que nos habla de sueños, de identidades, de espejos; un encuentro entre música, teatro y literatura que nos habla de la vida, de la libertad, y de esas cosas que permanecen cuando el tiempo pasa".

Añade que Capella de Ministrers "hace un trabajo maravilloso y muy necesario, y para un músico como yo es un aprendizaje estupendo". "Con Luis Luque "estoy disfrutando muchísimo con los ensayos, sus puntos de vista, y de la puesta en escena tan elegante y adecuada para esta obra", dice el intérprete, que anima al público a "vivir este proyecto tan especial y esta experiencia maravillosa que es Vanitas Cervantes".

"FINAS FRONTERAS ENTRE EL ARTE Y LA VIDA"

Ignacio García, responsable de la dramaturgia, considera que el espectáculo es un viaje a través de la música, de la literatura, la presencia y la interpretación, para que el espectador se sumerja en los mundos de ficción que acaban siendo realidad, y en las finas fronteras entre el arte y la vida que a veces, algunos osados como Don Quijote, se atreven a saltar y desafiar".

Luis Luque, director escénico, asegura que "buscamos convocar a Cervantes desde el presente, lejos de las reconstrucciones de época", y apunta que "la exquisita música trasciende la función de acompañar o ilustrar las palabras, ahonda en su valor profundo, las contradice y abre, junto a ellas, un espacio de emoción, pensamiento y belleza, sin artificios, elegante y directo al corazón". Luque señala que "la música, el arte, la literatura y el pensamiento de quienes nos precedieron permanecen aquí para ayudarnos a vivir mejor".

La propuesta teatral también se programará en diversas ciudades como Colmenar Viejo (Madrid), Granada o Madrid. Protagonizada por Perea, tiene la dirección musical de Magraner (viola da gamba), que para este repertorio contará con Beatriz Lafont (soprano y guitarra barroca) y Jon Wasserman (vihuela y archilaúd). Las entradas están a la venta en www.auditoritorrent.com y en las taquillas de l'Auditori de Torrent (jueves de las 17h a 20h y desde dos horas antes del comienzo del espectáculo).