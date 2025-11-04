Capella de Ministrers reivindica en el disco 'Ritual' "la cultura y la paz en el Mediterráneo"

Capella de Ministrers lanza el disco 'Ritual' y reivindica la cultura y la paz en el Mediterráneo con cantos de la diáspora - CAPELLA MINISTRERS

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Capella de Ministrers ha publicado 'Ritual', un trabajo en el que la formación valenciana de música antigua, dirigida por Carles Magraner, recupera un repertorio de cantos sefardís y árabo-andalusís para "reivindicar la memoria común de los pueblos del Mediterráneo" y "la cultura y la paz".

El álbum, que incluye 19 obras en cinco bloques temáticos, es el número 72 de un grupo musical con 38 años de trayectoria artística y que está considerado como un referente nacional e internacional de la música histórica. El álbum, que se distribuye en más de 28 países, está ya disponible en tiendas, diversas plataformas de todo el mundo y en la web de Capella de Ministrers.

Magraner (dirección y violas) ha contado con la cantante francesa Françoise Atlan, y relevantes músicos como el marroquí Aziz Samsaoui (kanun, saz y oud), el iraní Kaveh Sarvarian (nay y tombak) y el español Jota Martínez (shofar, zanfoña, kopuz, laúd, darbuka, riq y tar) para esta producción heredera del exilio sefardí de 1492 que trascendió fronteras y une ciudades, desde Sefarad (España) hasta Salónica, Estambul, Esmirna o Tánger, recordando la fuerza de la cultura compartida frente a la opresión y el olvido, que suena como un clamor contra la exclusión y como un acto de resistencia en favor de la paz, tejiendo una red de melodías, lenguas y emociones comunes.

El disco está dividido en cinco etapas esenciales de la existencia (Génesis. La nada; Nasciturus. A su casa viene; Ratio. Adolescencia y ceremonia de iniciación social; Metamorfosis. Independencia; y Mawt. El todo), en un viaje musical tejido en la urdimbre de rituales que trascienden el tiempo y reflejan los anhelos más profundos, detalla la agrupación en un comunicado.

Carles Magraner indica en el libreto que "el ritual y el ciclo de la vida, que articulan este repertorio de Capella de Ministrers, trascienden fronteras culturales gracias a la profunda raíz común de los pueblos del Mediterráneo"; y que "este mare nostrum ha sido durante siglos un espacio de encuentro y convivencia para comunidades judías, sefardíes, árabes, turcas, griegas y muchas otras, que compartieron lenguas, costumbres y música en una red de intercambios y mestizajes".

El violagambista y musicólogo remarca que "tras la expulsión de los judíos sefardíes de España, estas comunidades enriquecieron sus tradiciones musicales y sociales en la cuenca mediterránea, dando lugar a una cultura plural y diversa expresada en múltiples lenguas, símbolos de la convivencia y del diálogo entre pueblos".

El artista subraya que "la música se erige así como un lenguaje universal capaz de transmitir dolor, esperanza, espiritualidad y vida cotidiana, siendo testimonio vivo de la memoria colectiva y herramienta de cohesión social; y considera que "honrar este legado es un acto de reconocimiento histórico y una apuesta por la paz y el diálogo entre culturas".

JOYAS MUSICALES RESCATADAS

Capella de Ministrers reúne joyas musicales rescatadas de la España medieval y la diáspora sefardí, que encierran la riqueza cultural que atesoraron y compartieron en la península ibérica las comunidades judía y árabe. Estos cantos, que ofreció en Early Music Morella y en el prestigioso Festival de Fez de la Cultura Sufí y las Sabidurías del Mundo recientemente, se erigen como pilares rituales, transmitidos a través de las generaciones, portadores de creencias y valores, y que constituyen la esencia misma de la cultura humana.

El ladino en las canciones, idioma judeoespañol que hablaban los sefardíes, teje la trama de la diáspora, y las piezas árabe-andalusíes situarán al oyente en Al-Ándalus, fusionando influencias árabes, judías y españolas. Estas melodías, rescatadas del olvido con pasión por Capella de Ministrers en escenarios de todo el mundo, se erigen como puentes culturales que combinan tradiciones y en embajadoras de la tolerancia, la riqueza y la diversidad, en un viaje a través de la historia, la espiritualidad y las raíces culturales y religiosas.

Las canciones sefardíes expresan la melancolía del exilio y la nostalgia de una tierra perdida, fusionando sus sonidos con los países que las enraízan; y las árabo-andalusís combinan influencias con instrumentos tradicionales y poesía en árabe o hebreo, en un lenguaje capaz de unir culturas y preservar la memoria de una época.