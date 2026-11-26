La capitana marítima Elena delgado atiende a los medios en valència para informar del naufragio del buque 'Med Emre' - ROBER SOLSONA

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Capitanía Marítima de Valencia ha señalado este jueves que se ha detectado una mancha de extensión "mínima" de 2,6 millas de residuos oleosos del buque 'Med Emre', naufragado a unas 20 millas al noroeste de Ibiza, pero ha recalcado que los tanques de combustible "permanecen intactos".

Así lo ha explicado la capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, después de la reunión de seguimiento que se ha celebrado en el Centro de Coordinación de Salvamento de València, presidida por el vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Economía, Comercio y Empresa y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, por suplencia, Carlos Cuerpo.

El buque 'Med Emre' ha naufragado pasada la medianoche a 25 millas de Ibiza, cuando transportaba 7.000 toneladas de gasóleo. El siniestro ha provocado la muerte de un tripulante y la activación de protocolos ante el riesgo de contaminación marítima.

"Creemos a la vista de la contaminación presente que esta no ha evolucionado", ha dicho Delgado, quien ha añadido que la extensión de este material "oleoso irisado" es "mínima" y que los tanques de carga y de combustible permanecen "intactos".

No obstante, ha señalado que están vigilando la progresión de la mancha, aunque entienden que se trata de una "contaminación puntual, probablemente derivada de residuos oleosos que permanecen a bordo del buque".

Capitanía Marítima ha dado tres horas al armador del buque para presentar un plan de qué hacer con el barco, si vaciar la carga o remolcarlo primero. Por tanto, a lo largo de esta tarde el armador deberá presentar el plan y Capitanía Marítima aprobarlo.

En estos momentos permanece en la zona el buque remolcador de Salvamento Marítimo Clara Campoamor, que está monitorizando la mancha para vigilar su progresión.