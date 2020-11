'Cara o creu' y 'Loving Comunitat Valenciana', nuevos programas de À Punt para apoyar al turismo

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

À Punt estrenará el próximo lunes dos programas nuevos dentro del 'prime time' con el objetivo de apoyar al sector del turismo. Así, a partir de las 22.00 horas es el turno de 'Cara o creu', con Manu Lajarín y Àlex Blanquer como presentadores, y a continuación, a las 23.00 horas, la propuesta es 'Loving Comunitat Valenciana', con el joven chino Hu Zhao como conductor, informa la radiotelevisión pública valenciana en un comunicado.

El verano pasado, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació se dirigió al sector audiovisual valenciano para que aportaran propuestas de formatos relacionados con la promoción de destinos turísticos de proximidad, para emitirlos en À Punt Mèdia. El resultado son tres programas de entretenimiento "que ponen en valor la variedad de nuestra oferta turística", destacan.

El estreno el sábado 31 de octubre del primero de los programas, 'El meu lloc al món', marcó un 5% de share. Esta primera producción, en colaboración con la Consellería de Turismo, para promover este sector estratégico de la Comunidad Valenciana, comenzó su viaje "con buen pie y recibió el visto bueno de la audiencia con más de 84.000 espectadores que lo siguieron de principio a fin".

"Los medios de comunicación públicos valencianos hemos respondido desde el primer minuto al llamamiento de Turisme Comunitat Valenciana, con quien nos une un convenio de colaboración, para el fomento del turismo de proximidad.

No solo porque es una medida paliativa eficiente, aunque limitada, de los estragos de la crisis, sino también porque, como medios de comunicación, nos permite lograr objetivos que van más allá de la reactivación económica, como es la promoción de nuestro patrimonio natural, histórico o cultural", señala el director general de À Punt Mèdia, Alfred Costa.

'Cara o creu' es un programa de viajes que enseña las dos caras del turismo en la Comunitat Valenciana: el más lujoso y el más asequible.

Presentado por la reportera Àlex Blanquer y el periodista Manu Lajarín, dos rostros conocidos de À Punt, que se convierten en embajadores del territorio y visitan los destinos más sorprendentes tanto de costa como de interior.

A lo largo de ocho capítulos, los presentadores se sortearán al popular juego del 'cara o cruz' quien hará el itinerario turístico con más presupuesto y quien lo hará con un presupuesto total de solo 150 euros.

Para Àlex Blanquer, copresentadora del programa, "ha sido una oportunidad de respirar aire fresco, una experiencia de diez". "Cuando veo las promociones me emociono, porque lo hemos pasado muy bien con un equipo excepcional. Damos la oportunidad a todos los valencianos y valencianas de anotar en su agenda planes para descubrir rincones fantásticos porque hay muy buenas ideas y para todo tipo de gente. Ahora que no podemos salir de la Comunitat, hay que aprovechar para anotar lugares y, cuando podamos, apostar en redescubrir nuestra tierra", añade.

Manu Lajarín considera que el formato "servirá para valorar lo que tenemos, es una lección que nos deja la pandemia, ahora que no podemos viajar lejos, disfrutamos de lo nuestro, que está cerca y es muy bonito".

"ARRANCAR ALGUNAS RISAS"

"Por eso nos visita tanta gente de todo el mundo, --prosigue-- porque somos un referente en turismo y hemos descubierto lugares que valen mucho la pena. Hace falta un programa como 'Cara o creu', que os hará viajar desde el sofá de casa, y si podemos arrancar algunas risas, habrá merecido la pena. Es una programa hecho con mucho cariño para acompañar a los valencianos y valencianas".

El programa es una adaptación de 'Heads & Tails', un formato de la distribuidora internacional Widenn que es un éxito en Ucrania (Inter TV) y en Rusia (Friday TV). También se ha estrenado en Polonia y se prepara en Alemania.

Por su parte, 'Loving Comunitat Valenciana' es un programa de entretenimiento en que un viajero extranjero de origen chino llegará a la Comunitat Valenciana a hacer turismo e irá descubriendo un abanico de experiencias inolvidables.

Un viaje en que el público "redescubrirá el territorio y costumbres a través de los ojos de Hu Zhao, un joven que dejó su casa y su familia en China porque quería recorrer mundo, pero cometió un error: uno de los primeros lugares que visitó fue la Comunitat Valenciana, y aquí se ha quedado, enamorado de una tierra y de su gente".

Hu Zhao, presentador del programa, considera que su curiosidad le ha hecho descubrir la alegría y buen humor de los valencianos. "Me encanta conocer gente cuando viajo y vuestro carácter tan alegre, que rompe las distancias y barreras. No sois como nosotros los orientales, me hacéis sentir muy cómodo viajando por la Comunitat Valenciana", declara.

Vicent Puertes, productor del programa, destaca que durante los dos meses de grabación del programa "se ha querido hacer un formato documental de viajes, muy de moda actualmente" con el objetivo de "mostrar de una manera atractiva y desenfadada el choque cultural que experimenta un extranjero al descubrir nuestros paisajes, nuestro mar, nuestra cultura y nuestra gastronomía".

De este modo, en 'Loving Comunitat Valenciana', el protagonista emprende un viaje que es real, donde todas las experiencias, anécdotas y aventuras pasan de verdad y sus reacciones son espontáneas, sin artificios.